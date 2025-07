"Te amo para siempre": Natalia Salas y Sergio Coloma revelan fecha de su boda con emotivo video

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Natalia Salas y Sergio Coloma anuncian fecha de su boda este 2025 con emotivo video. | Fuente: Instagram (nataliasalasz)

Natalia Salas y Sergio Coloma ya tienen la fecha de su boda. La recordada actriz de Al fondo hay sitio y el ingeniero agrónomo publicaron un romántico video en sus redes sociales anunciando que su matrimonio se realizará el 15 de noviembre de 2025.

“Guarden la fecha”, escribió la presentadora de televisión quien se comprometió con Sergio Coloma en agosto de 2021. Ambos tuvieron que postergar sus planes de boda debido al diagnóstico de cáncer de mama de la actriz recibido en setiembre de 2022.

Ahora, Natalia Salas se muestra decidida a ir al altar con el padre de su hijo y quien la acompañó durante todo su tratamiento y su recuperación. “Te amo más que nunca y para siempre (…) Cada día falta menos para ser tu esposa”, expresó la también actriz de No me digas solterona y Graffiti en su post el último martes.

En el video, se ve a Natalia Salas usando un vestido blanco de novia y siendo abrazada por Sergio Coloma mientras luce su anillo de compromiso. Otra escena muestra a la pareja subiendo las escaleras y compartiendo un romántico momento.

Finalmente, Natalia y Sergio giran tomados de las manos en un parque mostrando la fecha de su matrimonio: “Natalia & Sergio. 15.11.25”.

Natalia Salas y Sergio Coloma se comprometieron en agosto de 2021. | Fuente: Instagram

Natalia Salas y Sergio Coloma anunciaron su matrimonio tras siete años de relación. La noticia fue compartida a través de un video en redes sociales que, en su inicio, generó gran desconcierto al referirse al fin de su noviazgo.

"Estos últimos días han estado llenos de sentimientos y de toma de decisiones. Ustedes siempre han estado en todas nuestras etapas y por eso queríamos contarles: oficialmente nuestro noviazgo llega a su fin", expresaron antes de estallar en felicidad para decir: "¡Nos vamos a casar!". Sin embargo, no dieron la fecha exacta de la boda.

La pareja confirmó su relación en 2017 y se comprometió en agosto de 2021. No obstante, sus planes de boda fueron postergados debido al diagnóstico de cáncer de mama que Natalia recibió en septiembre de 2022. Pese al mal momento, la actriz siempre tuvo claro que su enfermedad no impediría su matrimonio con el empresario.

"Mi compañero hermoso (…) ¡Cómo te amo, carajo! Me amas tan bonito, que no hay día que no agradezca porque seas el papá de Leandro y mi amado marido. Gracias, gracias, gracias", expresó la actriz al iniciar su tratamiento.

"Te amo para siempre", expresó Natalia Salas al anunciar la fecha de su boda con Sergio Coloma.Fuente: Instagram (nataliasalasz)

Natalia Salas contó en RPP cómo superó el cáncer de mama

El 29 de agosto de 2022, Natalia Salas recibió de su médico el angustiante diagnóstico de cáncer de mama. "Lloré un día y medio", dijo la actriz en el programa Así Somos, de RPP. Esta noticia marcó el inicio de un arduo camino de recuperación que incluyó una mastectomía y agotadoras sesiones de radioterapia y quimioterapia.

Natalia explicó que la operación eliminó el problema principal en su cuerpo, pero había que evitar una recaída para evitar complicaciones. "Todo lo que recibí después, como la radio, la quimio y estar inducida a la menopausia, fueron barreras para evitar que el cáncer reapareciera", manifestó.

A casi dos años de ese difícil episodio, la recordada Andrea de la serie Al fondo hay sitio disfruta de una nueva vida junto a su hijo y su esposo, quienes también fueron pilares esenciales en su recuperación.

“Definitivamente han sido mi empuje, mi fuerza y mi motor para sacar garras debajo de la piedra y luchar para salir adelante. Cuando me diagnosticaron de cáncer mi hijo tenía un año y ocho meses; yo no lo había traído para no verlo crecer”, comentó, destacando que estaba decidida a luchar contra la enfermedad.

A pesar del tratamiento, Natalia no dejó de lado las actividades que alimentaban su espíritu. "Después de la primera quimio, me fui a Miami para grabar mi primera canción con Jessica Sarango. Cada quimio, algo se me ocurría, viajé mucho, incluso pensé en hacer mi blog de turismo oncológico", mencionó entre risas.

