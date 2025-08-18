Con Javier Masías y Giacomo Bocchio: Nelly Rossinelli celebró su cumpleaños con exintegrantes de 'El gran chef famosos'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juntos otra vez. Giacomo Bocchio y Javier Masías se reunieron en la celebración de cumpleaños de Nelly Rossinelli el último domingo 17 de agosto donde también acudieron Luciano Mazzetti, José Peláez, todos exintegrantes del jurado y conducción del programa El gran chef famosos.

Por medio de sus redes sociales, Nelly compartió algunos videos y diversas fotografías al lado de Bocchio y Masías, a quienes no se les veía juntos desde la salida de Giacomo del reality de cocina meses atrás y luego de algunas declaraciones polémicas —y posiciones contrarias— que habrían marcado un distanciamiento entre ambos.

“Un pre-cumpleaños muy feliz. ¡Lo quiero!”, escribió Rossinelli en un post de varias fotos con su esposo Gerson. También estuvo con Giacomo Bocchio y la esposa de este, Brenda Dávila, José Peláez, Luciano Mazzetti, Ricardo Rondón, entre otros excompañeros de trabajo en el reality culinario.

“Amando cada foto porque me hace sonreír recordando lo feliz que me han hecho este día. ¡Los quiero tanto!”, expresó Nelly en otra publicación donde se le ve recibiendo un beso en la mejilla de parte de Javier Masías, demostrando la confianza y amistad que se tienen.

Entre los invitados también estuvieron: Tula Rodríguez, Mariella Zanetti, Ricky Trevitazzo, Gino Pesaressi, Mónica Torres, entre otros exparticipantes de El gran chef famosos.

José Peláez se despidió de El gran chef famosos con emotivo post

José Peláez publicó un emotivo post de despedida dedicado a El gran chef famosos, programa que condujo por más de dos años. Por medio de su cuenta de Instagram, el también actor compartió un texto donde resaltó su participación en el reality de cocina hasta su última emisión el sábado 2 de agosto.

"Me es muy difícil encontrar las palabras correctas para expresar todo lo que El gran chef famosos y sus más de dos años han significado en mi vida”, comenzó diciendo Peláez agradeciendo a sus compañeros en el set Javier Masías, Nelly Rossinelli, Luciano Mazzetti, así como a todo el equipo de producción del programa

Asimismo, recalcó su debut como conductor de televisión en El gran chef famosos tras 15 temporadas. “El gran chef famosos ha sido mi vida durante todo este tiempo, ha sido el lugar donde cumplí mi sueño de ser conductor de televisión, donde experimenté un cariño del público que ni siquiera era consciente que existía”, acotó.

José Peláez recalcó “las experiencias increíbles” y a las “grandes personas” que conoció durante su labor como conductor en El gran chef famosos. También mencionó que ahora le tocaría “vivir feliz” y disfrutar con su familia hasta que pueda involucrare en otros posibles proyectos en televisión.

"Gracias por habernos permitido ser parte de su familia durante todo este tiempo. Los voy a extrañar. Voy a extrañar mucho todo esto. Larga vida a El gran chef famosos. Espero que nos volvamos a ver en algún momento y volver a reír juntos. Y si eso no sucede, me voy tranquilo porque esto que vivimos juntos me hará sonreír el resto de mis días. Hasta siempre”, concluyó.

El gran chef famosos concluyó su emisión con el triunfo de Steve Palao

El gran chef famosos llegó a su final en su programa emitido el último sábado 2 de agosto desde la Plaza de Armas de Surco.

Como parte de su edición 'El último campeón', el reality culinario emitió la final entre el actor Christian Ysla y Steve Palao, padre de Austin y Said Palao, resultando como ganador este último.

Cabe resaltar que, a diferencias de las otras finales, esta vez El gran chef famosos pudo permitir conocer en vivo y en directo al ganador de su temporada final.

Por otro lado, los jurados Nelly Rossinelli, Javier Masías y Luciano Mazzetti tuvieron palabras de despedida durante el programa destacando al equipo de producción, al público televidente. Además, tuvieron elogios para Giacomo Bocchio, exintegrante del programa.