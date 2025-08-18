Paul Michael anuncia nuevo disco con Pamela López tras su salida de Orquesta Candela: "Tenemos varios proyectos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paul Michael se sinceró sobre su reciente salida de la Orquesta Candela luego de las declaraciones del líder de la agrupación, Víctor Yaipén Jr., confirmando que la actual pareja de Pamela López ya no forma más parte del grupo de cumbia a poco más de un mes de ser anunciado como nuevo integrante.

El popular ‘Chalaquito’ estuvo en un live en TikTok al lado de Pamela López y no dudó en agradecer a la Orquesta Candela por la oportunidad. “Quiero confirmarles que ya no estoy en Orquesta Candela, igual muy agradecido con la orquesta, se han portado demasiado bien conmigo de principio a fin. Les deseo lo mejor”, sostuvo.

Por otro lado, el exintegrante de Combinación de La Habana negó que su salida de Orquesta Candela se deba a un mal desempeño interpretando el tema Senderito de amor, suceso que, de acuerdo con Michael, se debió a aspectos técnicos. “Fue solamente esa parte, porque empezó a fallar mi micro”, mencionó.

En otro momento, Paul Michael aseguró que seguirá impulsando su carrera musical de manera independiente anunciando un nuevo proyecto junto a Pamela López. “Estaré independiente. Tengo varios proyectos con ‘Pam’ (Pamela López). Vamos a sacar un disco”, expresó el cantante de 27 años.

Paul Michael se unió a Orquesta Candela a inicios de julio de este 2025. | Fuente: Instagram (orqcandelaoficial)

Víctor Yaipén Jr. confirmó la salida de Paul Michael de Orquesta Candela

A inicios de julio, la Orquesta Candela sorprendió a sus seguidores al anunciar que Paul Michael, pareja de Pamela López, será el nuevo integrante. Sin embargo, a un poco más de un mes de formar parte de la agrupación, el líder Víctor Yaipén Jr., confirmó que el cantante ya no forma parte del grupo.

"Tiene muchos proyectos personales y nosotros ya tenemos lanzamientos listos y él tiene que estar 100% entregado a Orquesta Candela", dijo Víctor al programa Magaly TV La Firme. "De hecho, entrar a la cumbia es un poco complicado, especialmente cuando la cumbia es muy sentimental, el totalmente diferente al género urbano", añadió.

Las especulaciones de la salida de Michael comenzaron porque el joven no figuraba en el póster promocional del estreno de la canción Todavía, de Joysi Love, previsto para el 22 de agosto, en versión cumbia.

En los comentarios, algunos seguidores de la agrupación creían que su salida se trataría por la polémica con Pamela López y Christian Cueva. Algo que no fue confirmado ni aclarado por ninguna de las partes.

Paul Michael y Pamela López vienen realizando proyectos juntos tras confirmar su relación. | Fuente: Instagram (pamlopsol)

Paul Michael dedicó su tema Princesita a Pamela López

En junio de este año, Paul Michael lanzó el videoclip de Princesita, su canción dedicada a su actual pareja, Pamela López. El cantante compartió en su cuenta oficial de YouTube y demás plataformas digitales el video de su tema, el cual protagoniza al lado de la todavía esposa de Christian Cueva.

Con el sonido del piano y un ambiente de noche, Paul Michael y Pamela López aparecen en la orilla de una playa friendo unos malvaviscos en un fuego prendido en medio de la arena. Enseguida, el joven músico saca un micrófono para empezar a cantar.

"Solo tú y yo sabemos lo que pasa cuando la luz está apagada, cómo a la cama le prendemos fuego. Es un vicio del que no quiero escapar”, entona Paul mientras se ven imágenes de él caminando y abrazando a Pamela López.

Seguidamente, aparecen otras imágenes de Paul Michael y Pamela López en las dunas de Ica. “De tanto darle ya se empañaron los cristales. Sale, pero conmigo pierdes todos los modales. Es mi favorita. Ella es la más bonita. Sus ojos y su cinturita. Ella es mi princesita”, expresó Michael a todo pulmón.