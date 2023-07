¡Se renueva! Jaime Bayly se estrenó como youtuber a pocos meses de cumplir 40 años en TV

Jaime Bayly estrenó su nuevo canal de YouTube el último sábado 1 de julio a pocos meses de cumplir 40 años en la televisión. El reconocido periodista contó que en noviembre próximo será un aniversario más desde que, por primera vez, salió en la pantalla chica un 16 de noviembre de 1983 conduciendo un programa político durante las elecciones municipales de ese mismo año.

“En noviembre de este año cumpliré 40 años haciendo televisión, pero la gran pregunta que me inquieta, y me atormenta, es si mi programa de televisión seguirá en pie en noviembre de este año. La respuesta honesta es que no lo sé. Quizás no llegue a noviembre y eso que faltan pocos meses”, señaló el también escritor en su canal online llamado ‘Jaime Bayly’.

En ese sentido, el presentador de televisión aseguró que su programa en Mega TV, que ya lleva 17 años al aire, ha tenido un “moderado éxito” y que el problema se daría por la venta del canal a nuevos accionistas a quienes “no tiene el gusto de conocer”.

“Ellos han invertido 60 o 70 millones de dólares y yo no sé si los nuevos dueños van a querer que yo siga en el canal bajo su administración. Entiendo que van a tomar posesión en las próximas semanas. Esta duda se despejará en las próximas semanas”, dijo el autor de libros como ‘No se lo digas a nadie’, ‘Morirás mañana’, ‘La mujer de mi hermano’, entre otras obras.

Jaime Bayly anuncia nuevos temas en su canal de YouTube

Por otro lado, Jaime Bayly dijo que intentará “no hablar tanto de política” en su nuevo programa en YouTube y que los temas se darán en el momento.

De igual manera mencionó que este nuevo formato virtual será “una pequeña y comedida grabación casera, una declaración doméstica que permita mantener viva la voz, alerta la conciencia, fluido el verbo y sobre todo frecuente el contacto y la comunicación con todos”.

“Trataré de hablar de las cosas que más nos afectan, nos apasionan, y nos ilusionan aquí en esta casa donde reinan la paz y la felicidad. Y cuando estemos de viaje o cuando estemos en Lima encontraremos tiempo para subir la capsulita y compartirla”, añadió.

Jaime Bayly ya cuenta con 3 cápsulas de programas en su nuevo canal de Youtube estrenado el último sábado. | Fuente: Youtube (@jaimebayly1)

En otro momento, Bayly aseguró que, en caso los nuevos dueños de Mega TV ya no deseen tener su programa, seguirá “haciendo tele” en su canal de YouTube junto a su esposa, Silvia Núñez del Arco.

“Este canal nace porque no sé si mi programa de televisión va a durar mucho tiempo más y porque hacer televisión en casa es genial. Yo no lo había probado nunca, tuve que haberlo experimentado antes”, sostuvo.

Jaime Bayly cuenta actualmente con 19 mil suscriptores en su programa de YouTube titulado como su nombre. Hasta la fecha, ha grabado los temas: ‘Mi hermana poeta’, ‘El Padre que yo elegí’ y ‘La peluquera y yo’.