“Yo sí pagaba mi pasaje”: Jossmery Toledo pide sanción contra suboficial Judith Cuba Lara

La suboficial Judith Teresa Cuba Lara sigue siendo tendencia luego de que se viralizara un video en redes sociales donde se negó a pagar su pasaje de dos soles a un chófer de un bus de la empresa Urano Tours en la avenida Caquetá cerca al distrito de San Martín de Porres el último sábado 4 de octubre.

En efecto, Cuba Lara solicitó el apoyo de siete efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para detener al conductor, identificado como José Manuel Villafuerte, lo que provocó el reclamo de los pasajeros de un supuesto abuso de autoridad de la suboficial, quien argumentó su derecho al pase libre como miembro de la PNP.

Al respecto, Jossmery Toledo calificó de “bochornoso” el acto realizado por Judith Cuba Lara al considerar que “tuvo poco criterio” al llamar a refuerzos para un hecho que, de acuerdo con la expolicía, pudo solucionar de otra manera.

“Yo creo que a la inepta esa deberían sancionarla. ¿Cómo se le ocurre? Hay que tener un poco de criterio. Hay que tener empatía para ponernos en los zapatos del otro y no generar tanto escándalo”, señaló en una transmisión en su TikTok.

Para la modelo, Judith Cuba Lara debió presentar su carnet de policía y pedir los documentos al chofer para tomar nota de lo sucedido.

“No necesitaba hacer ese hecho bochornoso de llamar a todo el mundo, al coronel. Ya, okey, sabemos que tiene vara, pero no necesita mostrarlo de esa manera. Ni gastar ese favor que lo puede necesitar para otro momento que realmente lo necesites. Siento que fue demasiado”, comentó la exintegrante de Esto es guerra.

Jossmery Toledo aseguró que sí pagaba su pasaje cuando era parte de la Policía Nacional. | Fuente: Instagram (jossmerytol)

Jossmery Toledo: “Cuando yo era policía si paga mis dos soles”

Jossmery Toledo estuvo este miércoles en el set del programa Ponte en la cola para dar una opinión sobre la reciente conducta de la suboficial Judith Teresa Cuba Lara.

La modelo, quien trabajó en la PNP años atrás, mencionó que los policías deben mostrar su carné aclarando que el beneficio del pase solo es personal y no para familiares. No obstante, para Jossmery dicha ley no debería existir.

“Creo que esa ley no debería existir, deberíamos pagar nuestros 2 soles, pero eso sí, no deberíamos intervenir en nuestro horario de franco o de descanso. De repente, asaltan un bus y no vayan a decir que el policía debe intervenir. Esa ley es muy ambigua, deberían cambiarla y reformarla”, sostuvo.

Después de ver el video y hablar con el abogado de Judith Cuba, Jossmery Toledo consideró que la suboficial no detectó la situación delicada que están pasando los transportistas por las extorsiones.

“En mi opinión, no era el momento. Yo cuando era policía pagaba mis dos soles de pasaje. Es más, hasta para evitarme algún tipo de problema iba en colectivo. Mi papá fue taxista, tuvo su combi. Yo me pongo de lado de las personas que están siendo afectadas por las extorsiones”, señaló.

Abogado de suboficial Judith Cuba pidió "sentencia condenatoria" contra chofer de bus

Stefano Miranda, abogado de la suboficial Judith Cuba Lara, recalcó que el chofer José Villafuerte Alata, de la empresa Urano Tours, está denunciado por no haber acatado la ley que les permite a miembros de la Policía Nacional no pagar pasaje en el transporte público, y cuyo video que captó este momento se viralizó en las redes sociales.

"Los delitos no se sancionan, se sentencian. Yo estoy seguro de que el tiempo nos dará la razón y vamos a tener una sentencia condenatoria que ejemplifique que a la Policía se le respeta", manifestó en entrevista para el programa Las Cosas Como Son, de RPP.

Del mismo modo, señaló que su defendida es adscrita a la Dirección de Turismo de la PNP, y abordó el bus tras culminar su turno de labores. Según el abogado, la suboficial mostró su identificación e informó al chofer que no pagaría el pasaje, amparándose en la Ley N° 26271, que otorga pase libre a policías en transporte público; sin embargo, este no hizo caso. Además, aseguró que en ningún momento su clienta llamó a los colegas para detenerlo.

"La sociedad debe entender que la ley se cumple nos guste o no. Yo he participado en las visualizaciones (del video) en presencia del fiscal y el señor no ha declarado. Mi cliente, apenas se apersona (en el bus), se identifica como agente policial y encima le muestra, a los ciudadanos que se encuentran recriminándola, el carné", añadió.