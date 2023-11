"Nos pusieron en peligro a los hinchas": Lorena Álvarez criticó apagón en Matute

Lorena Álvarez vivió momentos “de mucha tensión” en los últimos minutos en la final del fútbol peruano disputada entre Alianza Lima y Universitario de Deportes el último miércoles 8 de noviembre y que resultó al equipo crema como el nuevo campeón nacional en la máxima categoría deportiva.

Por medio de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión mencionó que tuvo “un día muy difícil” en el estadio Alejandro Villanueva luego de apagaran las luces tras la derrota del equipo local (del cual es hincha) Alianza Lima ante Universitario.

“Apagaron las luces del estadio poniendo en peligro a todos los hinchas que estábamos allí. La verdad es que fue horrible. Lo más horrible de la situación es que no sabías si podías salir, o no. Luego dejaron salir a los carros, pero la Policía dijo que retrocediéramos. Ellos salían y estaban golpeando los carros”, expresó la periodista.

En ese sentido, Lorena Álvarez afirmó que se sentía “muy insegura y con mucho miedo” por la oscuridad en el estadio que solo incrementaba su ansiedad. “Sentí miedo, hace mucho que no sentía miedo. Felizmente, no pasó nada. Pudo generarse, tranquilamente, una tragedia. Lo que pasó fue una salvajada, un despropósito por donde se mire que nos puso en peligro a todos los hinchas. Esto no es broma”, añadió.

Lorena Álvarez es una confesa hincha de Alianza Lima. | Fuente: Instagram

Lorena Álvarez contó su experiencia en el estadio Alejandro Villanueva. | Fuente: Instagram

Lorena Álvarez sobre apagón en Matute: “Fue una falta de respeto”

Lorena Álvarez calificó dicho suceso como “una falta de respeto” tanto a los hinchas blanquiazules como a los merengues, quienes no pudieron continuar con la celebración después del encuentro. “Pueden decirme exagerada, si quieren, pero yo estuve ahí, yo lo viví y así es cómo lo siento. Es una sensación muy fea, pero también ha sido una falta de respeto a la hincha”, dijo.

Seguidamente, recalcó que solo había hinchas de Alianza Lima, como ella, en el estadio y donde también asistieron “grandes, adultos, niños, adultos mayores, mujeres y hombres” por lo que el apagón en matute solo complicó más la situación al momento de querer salir.

“Pueden decirme exagerada si quieren, pero yo estuve ahí, yo lo viví y es así cómo lo siento. Es la sensación que me ha quedado, y es una sensación muy fea. Ha sido una falta de respeto a los hinchas”, sostuvo la también presentadora de televisión.

Por último, reconoció la superioridad de Universitario de Deportes ante Alianza Lima en la cancha por lo que felicitó al equipo crema. “Fue también una falta de respeto a los hinchas de Universitario que tenían el derecho de ver a su equipo campeonar, dar sus declaraciones, dar su vuelta. Me parece terrible que nadie haya podido poner orden”, agregó.