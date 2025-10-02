Hija de 'Tongo' ganó prestigioso concurso lírico en Europa: "Mi padre es sinónimo de que puedo hacer lo que deseo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Madeleine Gutiérrez, la hija de José Abelardo Gutiérrez, más conocido como Tongo, viene dejando en alto el nombre del Perú luego de haber sido seleccionada para integrar la programación oficial del ‘Ciclo Lírico Les Veus del Monestir 2026′, en Barcelona, España.

La mezzosoprano peruana compartió la noticia en sus redes sociales al anunciar su primera victoria en un concurso musical en Europa después de participar en las audiciones el último 17 de setiembre dentro del Monasterio de Pedralbe.

Es así como RPP pudo conversar con la artista nacional para saber cómo se siente tras conseguir este primer logro en su carrera en Europa. “Me siento orgullosa de poder hacer cosas poco a poco. De haber comenzado desde cero porque uno cuando va a otro país, no lo digo por la parte musical, sino como migrante y como persona”, expresó en el programa Conexión.

En ese sentido, Gutiérrez afirmó que se propondrá “conseguir más cosas y ponerse metas fijas”. “El que haya logrado algo no es suficiente, siempre voy buscando más”, destacó Madeleine recordando lo difícil que fue para ella poder mudarse a Barcelona, ciudad donde hizo dos maestrías en canto.

Madeleine Gutiérrez es una reconocida mezzosoprano y licenciada por la Universidad Nacional de Música del Perú. | Fuente: Instagram (madeleinegutierrezmezzo)

Madeleine Gutiérrez resaltó su concierto en El Gran Teatro Nacional

Por otro lado, Madeleine Gutiérrez aseguró sentir “muy a gusto” en Barcelona resaltando el arte, la cultura, la ópera y todo aquello que la ayuda en sus conocimientos para el canto.

“Aquí me puedo desarrollar completamente. También me encantaría seguir en Perú con mi familia porque eso nunca se pierde. Pero aquí estoy avanzando y es lo que siempre se tiene que hacer”, comentó.

Del mismo modo, recordó que semanas atrás estuvo en Lima dando un concierto en El Gran Teatro Nacional ante más de mil personas. “Me sentí bastante gratificante. Me sentí más a gusto conmigo, con mi carrera en sí. Entonces, me puse en el concurso. Me anoté y quedé. El siguiente paso es ir a más concursos que se vengan. A mí me emociona todo esto”, señaló.

Asimismo, dio un mensaje para aquellos jóvenes que quieran estudiar música. “Les digo que sigan este camino la verdad. Hay que estar intentándolo. Es muy gratificante”, sostuvo.

Madeleine Gutiérrez es hija de José Abelardo Gutiérrez, más conocido como Tongo. | Fuente: RPP

Madeleine Gutiérrez sobre su padre ‘Tongo’: “Me recuerda que puedo hacer lo que desee”

Madeleine Gutiérrez recordó lo que significa para ella ser hija de José Abelardo Gutiérrez, más conocido como Tongo, uno de los artistas más queridos en el país.

“Mi padre es sinónimo de que la gente entienda que, de donde vengas o incluso de diferentes contextos sociales, tú puedes hacer lo que desees. No hay ningún impedimento para no cumplir lo que quieras. Solamente con bastante esfuerzo y dedicación. Eso me enseñaron tanto mi padre y mi madre: ser fuerte en el sentido de seguir e intentarlo siempre”, acotó.

De igual manera, recordó que fue ‘Tongo’ quien la matriculó y pagó sus estudios en el ex Conservatorio Nacional de Lima. “Yo soy licenciada en el Conservatorio Nacional del Perú. La maestría la hice en Barcelona. Es por eso que estoy acá. Mi padre fue quien apostó por mí. Él me pagaba las clases de canto”, declaró.

Finalmente, resaltó la libertad que dio tanto su padre como su mamá para poder cumplir sus sueños y metas. “Me dijeron que si quería estudiar música no me iban a poner ninguna restricción. Significa bastante esfuerzo y dedicación y valerme por mi misma. Mi padre siempre va a estar recordado por mis logros también”, concluyó.