Magaly Medina vuelve a llamar 'Cantiflas' a Gisela Valcárcel por comentario en el que "minimizó" participación de Susan Ochoa en Viña del Mar.

Magaly Medina se refirió al pleito entre Susan Ochoa y Gisela Valcárcel, después de que la primera dijera que sintió que "minimizaron" sus logros en Viña del Mar 2019. La popular 'Urraca' cree que la frase de la conductora de "El artista del año" se debió a una 'cantinflada'.

"A veces pienso que Gisela habla las cosas y no las piensa. No se da cuenta. Siempre le he dicho Cantinflas porque habla tan enredada que hay que interpretarla, ella necesita traductor", dijo entre risas a Radio Capital.



Magaly Medina se mostró orgullosa por los logros obtenidos por Susan Ochoa ─quien será condecorada por la Organización de Estados Americanos─ y calificó de "valiente" la actitud que tomó frente a Gisela Valcárcel al retirarse de "El artista del año".

"Pararle el macho a una figura de la televisión tan fuerte y poderosa como Gisela es muy valiente. Creo que le ha costado tanto llegar a donde está que ya sabe qué es que te pisen el poncho y dijo 'a mi nadie me lo vuelve a pisar'", agregó la conductora de "Magaly TV: La firme".

Magaly Medina presentará su nuevo libro "¡Hola, guapa!" en la FIL Lima 2019.

NUEVO LIBRO

La periodista presentará su segundo libro "¡Hola, guapa!" el domingo 21 de julio en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2019). Magaly aclaró que no se trata de tips de belleza, sino sobre la paz interior que ha conseguido a sus 56 años.

"A nuestra edad hemos alcanzado una paz interior que, si hubiera sabido los trucos que sé ahora, hubiera vivido mejor a mis veintes o a mis treintas", comentó. Por el momento, Magaly Medina no planea realizar un libro autobiográfico ni revelar el detrás de cámaras de 15 años conduciendo programs de especaculo como "Magaly TV".

PRESENTACIÓN FIL LIMA 2019

Fecha: Domingo 21 de julio, a las 8 p.m.

Lugar: Sala Blanca Varela - Fundación BBVA. Parque Los Próceres de la Independencia, Jesús María.

Entradas: S/. 7 (general) y S/. 3 (niños y adolecentes de 5 a 17 años, docentes y universitarios con carnés) en Joinnus. Menores de 5 años y adultos mayores de 65 años entran gratis.