Magaly Medina contó por qué se sometió a la misma operación que Angelina Jolie. | Fuente: AFP / Instagram

Magaly Medina se sometió a la misma operación que se realizó Angelina Jolie, en el 2015, para minimizar el riesgo de sufrir cáncer de ovario. La popular 'Urraca' tomó la medida por un tema de prevención y aconsejó a las mujeres, especialmente las mayores de 50 años, de realizarse un chequeo.



"Me operaron de los ovarios [y las trompas], pues me detectaron unas adherencias que me venían causando un gran malestar. Había postergado la cirugía por el trabajo; pero decidí hacerlo de una vez, fue la parascópica", contó la conductora de "Magaly TV: La firme".

"Esta operación es la que se hizo Angelina Jolie [...] Les recomiendo a todas las mujeres que se hagan un chequeo", agregó Magaly Medina al diario "Trome". Como se recuerda, la actriz de Hollywood se extirpó los ovarios y las trompas de Falopio ─previamente se realizó una doble mastectomía preventiva─ para reducir las posibilidades de tener cáncer, una enfermedad de la que murieron su madre, su abuela y su tía.

A pesar de que le pidieron guardar reposo por dos semanas, la conductora aseguró que estará en vivo en su programa de ATV. Así, procurará mantener los puntos de ráting que ha ido ganando. "Es terreno difícil, pero todo se puede. El equipo se está esforzando bastante, pero yo exijo más y más, soy muy competitiva", señaló.

Magaly Medina fue citada al juzgado por la demanda que le interpuso Nicola Porcella. | Fuente: Composición

LA DEMANDA DE NICOLA

Por otro lado, Magaly Medina negó haber recibido una citación, para el próximo 25 de julio, por la demanda de difamación que le interpuso Nicola Porcella. "Ni mis abogados ni yo recibimos ninguna notificación", sostuvo para luego señalar que ella se ausentará de Lima en esa fecha y su abogado verá el tema.

La conductora criticó el regreso a la televisión de Nicola Porcella, a fines de junio en el programa "Estás en todas", tras haber participado en una fiesta privada donde las modelos Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron haber sido dopadas.

Ella repudió la actitud "desafiante" de Porcella. "Ahora sale con los dedos de la victoria y sacando la lengua. Esta es la actitud desafiante. Suerte la de algunos y lo lamento por Poly y Claudia", señaló.

Magaly Medina lamentó que, al igual que en 2015, la historia del chico 'reality' se repita: reaparecer en televisión como si no hubiera pasado nada. Como se recuerda, hace cuatro años Nicola fue separado de América Televisión por ejercer presunta violencia psicológica y física a su expareja.