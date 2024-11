"A mi nadie me pagó nada": Yahaira Plasencia admite que le pidió a Sergio George ir a los Latin Grammy

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yahaira Plasencia se cansó de las especulaciones sobre su amistad pública con Sergio George. La salsera peruana usó su cuenta oficial de Instagram para confirmar que le pidió al productor musical acompañarlo a los Latin Grammy 2024 —realizado el último jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida— y que este la llevó debido a que son buenos amigos.

“Estoy leyendo muchas preguntas acerca de mi viaje, de lo que habló Sergio y de lo que dije yo. Aquí ninguno ha mentido. Se ha dicho la verdad. Yo fui a Miami por los Latin Grammy. Yo quería ir a estos premios y se le comenté a Sergio, quien es un gran amigo y a quien respeto muchísimo”, manifesó la cantante y bailarina.

Asimismo, Plasencia mencionó que esta no es la primera vez que se generan comentarios “fuera de lugar” luego de asistir con Sergio George a algún evento musical internacional.

“Yo y él (Sergio George) ya hemos ido a muchos premios, pero cada vez que vamos a los premios siempre hay ese tipo de comentarios, de esto, del otro, que no voy a repetir porque me parece totalmente fuera de lugar y malísimo”, cuestionó la artista de 30 años.

Yahaira Plasencia afirma que alquiló departamento en Miami: "Nadie me pagó nada"

Yahaira Plasencia también contó que viajó a Miami teniendo un Airbnb alquilado mostrando el voucher de este en sus redes sociales. Sin embargo, admitió que fue al departamento de Sergio George, pero solo para alistarse para asistir al evento de los Latin Grammy.

“El departamento era super grande. Me quedé en la habitación que él me asignó con mi amiga, mi estilista, con la peinadora, con la maquilladora. Todas ellas estaban arreglándome (para ir a los Latin Grammy). Mientras que Sergio se arreglaba en la sala”, explicó la intérprete de Y le dijo no.

En ese sentido, la también conductora de televisión consideró que "no hay absolutamente nada de malo" en quedarse en el departamento del productor debido a la confianza que se tienen.

“Somos amigos, nos respetamos, hay un cariño grande y punto. Yo no sé por qué hacen tantos comentarios. A mí nadie me pagó nada. Yo pagué mi pasaje y mi departamento. Los tres días gasté en mis cosas. Yo pagué todo. Así que dejen de hablar cosas que no son”, recalcó.

Finalmente, Yahaira Plasencia sostuvo que hace esta aclaración para sus fans. “La verdad yo no tengo nada que aclararle a nadie. Yo sé quién soy, pero igual me dirijo a ustedes. Gracias por todo el cariño y apoyo que siempre me brindan”, acotó.

Sergio George reveló que Yahaira Plasencia le pidió ir a los Latin Grammy

Sergio George reveló que Yahaira Plasencia fue quien le preguntó para poder acompañarlo al evento de los Latin Grammy 2024.

En una entrevista dada al programa América Hoy, el reconocido productor musical mencionó que, si bien no trabaja actualmente con la salsera peruana, existe una relación de amistad que hace que la quiera ayudar en su carrera.

“Yahaira es una amiga y la gente cree que hay algo entre manos. La verdad, no estoy trabajando con Yahaira. No trabajo con ella. Somos amigos”, manifestó el también pianista estadounidense.

Ante la consulta de por qué Yahaira Plasencia fue con él a los Latin Grammy, Sergio George respondió: “Ella me preguntó por el Latin Grammy. Yo iba a ir solo. No sabía con quién iba a ir y le dije: 'Si quieres venir para acá, ven'. Claro, entonces así fue”.

En ese sentido, el productor recalcó que ir a los Latin Grammy los ayuda a ambos. “Ella fue (conmigo) para acompañarme. A la vez, yo sé que ir al evento la beneficia a ella. La ayuda a ella y a mí también porque somos amigos”, resaltó.

