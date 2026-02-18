Últimas Noticias
“Pasé San Valentín con él”: ‘Majo con Sabor’ no oculta su amor por Gabriel Calvo

Gabriel Calvo confirmó su romance con ‘Majo con Sabor’.
Gabriel Calvo confirmó su romance con ‘Majo con Sabor’. | Fuente: IG: @majoconsabor/@gabocalvom
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

La influencer de cocina se puso nerviosa al confirmar su relación con Gabriel Calvo, pero no quiso dar detalles de su romance ya que prefiere mantenerlo en privado.

Luego de que Gabriel Calvo gritara a los cuatro vientos su amor por ‘Majo con Sabor’ y que confirmara su relación, la influencer de cocina tampoco pudo ocultar sus sentimientos hacia el exintegrante de Torbellino. 

Tras la declaración del actor de 51 años, María José Vigil Checa -nombre verdadero de la joven de 25 años- también habló públicamente de su romance, sin dar detalles.

“¿Qué puedo negar ahí? Sí pues, tengo que aceptarlo (…) Sí, estoy con Gabriel. He pasado San Valentín con él”, dijo en radio La Zona.

Por otro lado, ‘Majo con Sabor’ aseguró que no dará más datos de su relación, como desde cuándo están juntos, ya que prefiere mantenerlo en privado.

Gabriel Calvo confirmó su romance con ‘Majo con Sabor’

Después de haber sido captado en entrando a su departamento con ‘Majo con sabor’ después de una reunión, Gabriel Calvo reveló que mantiene un romance con la influencer.  

“El amor, bueno, enamorado. Ya me lo he adelantado. Estoy enamorado. Estoy enamorado y ¿por qué no? De eso se trata”, dijo en su programa. 

Si bien no optó por dar el nombre de su pareja, luego decidió enviarle un mensaje. “Nada, aprovecho para mandarle un beso grande a Majito, mi novia linda”.  

Tras ello, los reporteros de Magaly Medina fueron tras él y le preguntaron sobre ‘Majo con sabor’ a lo que respondió: “Es mi novia. Estoy contento, estoy feliz. Para mí, para el amor no hay edad”.

