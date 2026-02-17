Matilde León cuenta la verdad detrás de la aparición viral de Stefano Salvini en la indigencia

Las imágenes virales que mostraban a Stefano Salvini sentado en una vereda y con apariencia descuidada generaron preocupación y sorpresa en más de uno, pues muchos pensaron que el actor estaba en la indigencia. Ante las dudas, su pareja, la actriz Matilde León, decidió explicar lo ocurrido.



A través de un video que compartió en sus redes sociales, la actriz contó que las fotografías no correspondían a la vida real, sino a una escena de ficción. "Queremos anunciar que todo esto ha sido una mentirilla… en nuestra serie, nuestros personajes terminan así", explicó.

Qué muestran realmente las imágenes virales en las que Stefano Salvini aparece como indigente

León detalló que el material que se hizo viral pertenece a una serie web titulada Mivagabundo.com, proyecto que protagoniza con Salvini y que nació luego de reiteradas peticiones de seguidores que querían verlos actuar juntos.

Según explicó, la historia presenta a un hombre en situación vulnerable que es acogido por una joven de clase alta.

"Trata que un vagabundo desamparado es adoptado por una chica de clase alta para transformarlo en su enamorado premium y pasan muchas cosas", comentó la actriz al describir la trama. También invitó al público a seguir la producción en TikTok e Instagram: "Lo hacemos con todo el cariño y el amor".

¿Cómo nació el amor entre Stefano Salvini y Matilde León?

Aunque se conocían desde hacía varios años por su trabajo en el medio artístico, la historia de amor entre Stefano Salvini y Matilde León comenzó poco a poco y recién hace cuatro meses la hicieron pública. Según la actriz, en un principio se cruzaban en eventos o en proyectos que no llegaron a concretarse, se saludaban ocasionalmente y se seguían en redes sociales, pero no nació nada romántico en esos primeros encuentros.

Fue recién en 2025, tras reencontrarse con más frecuencia, que su trato comenzó a tomar otra forma. "Primero fuimos amigos y eso fue clave. Yo no podría estar con alguien que no considere mi amigo", comentó León.

Fue ese detalle lo que llevó a que su relación evolucionara hacia un romance.

"Queremos construir algo lindo. Hemos hablado mucho sobre cómo manejar todo esto. Ella es una mujer muy inteligente, empática y con un gran corazón. Eso hace que todo sea más sencillo", comentó Salvini.

León también se refirió con naturalidad al pasado amoroso de Salvini, subrayando que en el medio artístico es común conocer a otras personas y que esos vínculos previos no afectan su relación actual. Ambos continúan enfocados en sus proyectos profesionales mientras consolidan su historia de amor, confiando en la comunicación y el respeto como pilares de su vínculo.

Matilde León es recordada por participar en producciones como Al fondo hay sitio, Papá en apuros y Nina de azúcar. Por su parte, Stefano Salvini ha trabajado en producciones televisivas como Princesas y en cine en Rosa Mística, Locos de amor y A los 40.

La verdad detrás de las imágenes de Stefano Salvini en la indigencia. | Fuente: Instagram: Stefano Salvini