Revelan la causa de muerte de Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida a los 34 años en un hotel de San Francisco el pasado 1 de enero. Según reportes de medios estadounidenses, la Policía y el Departamento de Bomberos respondieron a un llamado de emergencia médica a las 2:52 a. m. de ese día y, al llegar al lugar, encontraron a una persona fallecida que en ese momento no fue identificada. Posteriormente, NBC Bay Area informó que la mujer hallada sin vida era presuntamente Victoria, citando a una fuente policial. Luego People indicó que la llamada fue clasificada como "código 3 por sobredosis, cambio de color". En estos casos, el "cambio de color" se refiere a la cianosis, es decir, niveles bajos de oxígeno en la sangre, generalmente asociados a problemas cardíacos o pulmonares, que pueden provocar una coloración azulada o púrpura en la piel, los labios y las uñas.

Mensaje de la familia

Tras confirmarse que se trataba de Victoria Jones, el 2 de enero, el actor se pronunció para agradecer las muestras de apoyo y condolencias; además pidió respeto a la privacidad de él y su familia tras "la irreparable pérdida".

Victoria debutó en el cine en Men in Black II. También aparece acreditada como Immigrant Girl en el western The Three Burials of Melquiades Estrada, y tuvo participaciones en las películas Sorry, Haters y The Homesman, además de un papel en un episodio de 2005 de One Tree Hill.

¿De qué murió Victoria, la hija de Tommy Lee Jones?

El martes 17 de febrero, la Oficina del Médico Forense Jefe de San Francisco informó que Victoria Jones falleció debido a "efectos tóxicos de la cocaína" y determinó que la forma de muerte fue un "accidente".

De acuerdo con registros judiciales, ella había sido fue arrestada al menos dos veces durante el último año, incluida una detención por posesión de drogas.

Ella era hija de Tommy Lee Jones y su exesposa Kimberlea Cloughley. La expareja también tiene un hijo, Austin Jones, de 43 años.