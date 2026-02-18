Eduardo Ledesma pide calma para choque de vuelta ante Sporting Cristal: "La ansiedad nos jugó en contra"

El empate 2-2 ante Sportin Cristal dejó un sabor agridulce en el técnico de 2 de Mayo. Eduardo Ledesma no ocultó la autocrítica al señalar la falta de intensidad de su equipo y la mala gestión de la andiedad, factores que le impidieron aprovechar la localía y quedarse con la victoria. De cara a la revancha el DT remarcó que será importante tener el control de balón para lograr la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

"Lo que no queríamos que suceda, sucedió. Mucho tiempo le dejamos al rival jugar, le dejamos al rival poder sostener y defenderse con el balón. Hay cosas para mejorar. Lo bueno que esto tiene es que te da revancha, pero debemos mejorar mucho. Sabíamos que Sporting Cristal tiene muy buena posesión, que sabe tener el balón, que se defiende bien", dijo el entrenador en su análisis del compromiso ante los celestes.

Eduardo Ledesma dijo que sabía que 2 de Mayo jugaba contra un entrenador de mucha experiencia en Copa Libertadores y ante un equipo grande. El DT apunto que Sporting Cristal supo achicar los espacios y que su equipo no tuvo la intensidad que normalmente tiene.

"Sporting Cristal es un equipo que sabe jugar, sabe posicionarse en el campo. ​Cuando perdíamos el balón no presionábamos rápido y le dábamos mucho tiempo a ellos para poder organizarse. Creo que después, por momentos, también siento que no nos animamos del todo para llevar el resultado que nosotros queríamos. Pero bueno, esto es fútbol y realmente el rival también juega. Es Copa Libertadores y sabíamos que los detalles te hacen perder o ganar estos partidos", añadió el entrenador.

El DT de 2 de Mayo remarcó que la ansiedad también fue un factor determinante en el juego ante los celestes: "La ansiedad nos jugó un poco en contra: el apurarnos, eso facilitaba también a que el rival pueda recuperar y neutralizarnos. Creo que no estuvimos en nuestro mejor día, pero dentro de todo lo bueno, si tenemos que rescatar algo, es que no se perdió y estuvimos a punto de ganarlo".

"Lo más difícil en el fútbol es generar juego, la creatividad es lo más difícil. La ansiedad nos jugó un poco en contra porque también jugamos con el público local. Nos apuramos por momentos, tomábamos malas decisiones. Por momentos tirábamos centros sin sentido porque no había mucha gente en el área. Hay que trabajarlo y hablarlo para el partido de vuelta, porque la ansiedad puede estar fuera del campo, pero dentro del campo hay que tener la calma", finalizó el entrenador.