“Para el amor no hay edad”: Gabriel Calvo confirmó su romance con ‘Majo con Sabor’

Después de haber sido captado en entrando a su departamento con la chef María José Vigil Checa, conocida como ‘Majo con sabor’ después de una reunión, Gabriel Calvo reveló que mantiene un romance con la influencer.
“El amor, bueno, enamorado. Ya me lo he adelantado. Estoy enamorado. Estoy enamorado y ¿por qué no? De eso se trata”, dijo en su programa.
Si bien no optó por dar el nombre de su pareja, luego decidió enviarle un mensaje. “Nada, aprovecho para mandarle un beso grande a Majito, mi novia linda”.
Tras ello, los reporteros de Magaly Medina fueron tras él y le preguntaron sobre ‘Majo con sabor’ a lo que respondió: “Es mi novia. Estoy contento, estoy feliz. Para mí, para el amor no hay edad”.
‘Majo con Sabor’ y su separación con Gino Assereto
En agosto de 2025, ‘Majo con sabor’, negó haber retomado su relación con Gino Assereto, pese a las especulaciones que hubo en ese momento.
“He visto en todos los canales, radios y periódicos que he vuelto con él, cuando no es así”, aseguró la cocinera, antes de contar cómo terminó el romance. “Te lo resumo así: me terminaron y me bloquearon. ¿Por qué? Yo tampoco lo sé”, afirmó en Magaly TV La Firme.
Vigil señaló que desconoce los motivos de la actitud del ex chico reality y que solo recibió la confirmación de que había sido bloqueada. “No sé qué le habrá incomodado, las bromas que hago, no sé… no podría dar explicaciones”, comentó.
La chef añadió que, en algún momento, espera conocer las razones detrás de la decisión de Gino Assereto. “Me provoca saber por qué ha pasado. Lo voy a saber en su momento, todo va a caer en un momento preciso”, concluyó.