“No hubo respeto ni empatía”: Laura Spoya rechaza versiones sobre accidente vehicular que sufrió en Surco

Laura Spoya rechazó las versiones en medios sobre el accidente vehicular que sufrió en Surco.
Laura Spoya rechazó las versiones en medios sobre el accidente vehicular que sufrió en Surco. | Fuente: Instagram (lauraspoya)
por Harold Quispe

Luego de ser intervenida en la columna, Laura Spoya reveló que le darán de alta “pasado mañana”. “Estoy tratando de estar tranquila”, expresó la exMiss Perú.

Laura Spoya se mostró muy crítica con los medios, comunicadores —y portales digitales— que dieron diversas informaciones sobre el accidente vehicular que sufrió en Surco días atrás, así como su estado de salud en una clínica local.

En efecto, la exMiss Perú habló con Mario Irivarren y GerardoPe este lunes en un episodio más del podcast La Manada afirmando esta “emocionalmente” muy mal al ver cómo propalaban la noticia del accidente que terminó con su hospitalización.

“Emocionalmente estoy ca (…), hasta el c (…). La verdad. Por muchos aspectos”, comenzó diciendo la modelo y conductora de televisión.

En ese sentido, si bien Laura agradeció el apoyo de sus seguidores afirmó haberse puesto “muy sensible a cuánto lo mediático”.

“Han pasado muchas situaciones que ya luego lo contaré y que me han desconfigurado. Creo que no ha habido ni un gramo de respeto o empatía de ningún tipo (…) Hay gente que no comprende por qué he estado en UCI, no entienden la complejidad de la lesión que tuve. Han llegado hasta a inventar que no tuve la cirugía. Cosas que no son relevantes para mi recuperación y siguen haciendo historias”, señaló Spoya muy fastidiada.

Seguidamente, contó que los médicos le prohibieron ver la televisión, así como TikTok “hasta que se recupere mejor”. “Estoy tratando de estar tranquila (…) La próxima semana ya voy a estar con ustedes. Estaré un poco lisiada, pero ahí estaré hermanos. Tengo muchas historias que contar”, sostuvo.

La modelo Laura Spoya junto a su madre July Solano.
La modelo Laura Spoya junto a su madre July Solano. | Fuente: Instagram

Laura Spoya dio su versión de cómo ocurrió su accidente

Días atrás, Laura Spoya se comunicó por WhatsApp con un reportero del programa Magaly TV: La Firme luego del accidente vehicular que sufrió en el distrito limeño de Surco.

En los mensajes, explicó que no podía atender llamadas porque en la clínica se lo habían prohibido, debido a la complejidad de sus lesiones.

En la conversación, la modelo negó las versiones que señalaban que había estado en Barranco y Miraflores antes del accidente; pues aseguró que estuvo en el restaurante La Cuadra de Salvador, ubicado en La Molina; luego fue a la casa de una amiga, a quien llama "Teff", y finalmente se dirigió a su domicilio.

“Es más, estaba hasta en pijama cuando pasó (el accidente), porque solo salí para dejarle algo a Teff, que vive a dos cuadras de donde ocurrió (…) la acababa de dejar 15 minutos antes, como a las 3 a. m.”, aseguró la modelo.

Consultada por la fotografía que su compañero Mario Irivarren había subido a sus redes, donde se ven cervezas y en la que ella estaba etiquetada, la ex Miss Perú admitió que tomó “unos sorbos”, aunque su dosaje salió negativo.

“Unos sorbos de cerveza, pero tipo 10:00 p.m., ni media ‘chela’ (cerveza). Ni Teff ni yo estábamos tomando. A veces, si yo tomo, ella maneja, y viceversa; pero no fue el caso. Ayer, cuando me intervinieron, estaba en pijama (…) estaba en shock”, aseveró.

¿Qué pasó con Laura Spoya?

En la madrugada del último jueves, 12 de febrero, Laura Spoya fue trasladada de emergencia a una clínica luego de protagonizar un accidente vehicular en el distrito limeño de Surco.

El hecho ocurrió cuando la camioneta negra en la que se desplazaba terminó impactando contra una pared en la avenida El Polo.

De acuerdo con información preliminar de Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el incidente se registró alrededor de las 3:00 a.m. en la cuadra 10 de la referida vía, a la altura del cruce con la avenida La Encalada.

Según los reportes, Spoya se encontraba al volante cuando se desplazaba por la vía y habría perdido el control del vehículo, chocando directamente contra una pared ubicada junto a un local de venta de autos. El impacto activó de inmediato las bolsas de aire, y la unidad resultó con graves daños.

Tras el choque, unidades de emergencia llegaron al lugar y auxiliaron a la ex Miss Perú. Posteriormente fue trasladada a una clínica cercana en Surco, donde ingresó por el área de emergencia para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial. La Policía Nacional investiga el caso.

