Maju Mantilla sobre declaraciones de Gustavo Salcedo: "Pido respeto para él y mi familia"

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo todavía son el centro de atención de diferentes medios —y programas— de espectáculos. La modelo peruana y conductora de televisión reiteró su pedido de que respeten su privacidad al ser consultada, otra vez, sobre la separación del empresario de 43 años.

"Ya hablé del tema en el programa (Arriba mi gente) y dije que no iba a hablar", señaló la exMiss Mundo reafirmando su posición de no dar detalles del proceso de separación con el padre de sus dos hijos, quien confirmó la noticia en un comunicado en sus redes sociales. "No quiero hablar más del tema", agregó la también empresaria a las cámaras de Amor y fuego.

Por otra parte, Maju Mantilla se refirió a las últimas declaraciones de Gustavo Salcedo donde aseguró que "jamás hablará mal de ella" pidiendo a los medios "no crear historias" de su ruptura ante rumores de una supuesta infidelidad.

Ante esto, la propia Maju, quien regresó al programa Arriba mi gente tras ausentarse dos días sostuvo: "Lo que deseo es que no se siga especulando, no voy a hablar del tema, pido respeto en general para todos, para él y para mi familia".

Maju Mantilla volvió al programa Arriba mi gente tras conocerse su separación de Gustavo Salcedo. | Fuente: Instagram (majumantilla)

¿Qué dijo Gustavo Salcedo sobre su separación de Maju Mantilla?

Gustavo Salcedo se refirió a Maju Mantilla tras confirmar su separación, en un comunicado en sus redes sociales días atrás, y después de “varios meses transcurridos, una conciliación firmada y todo tipo de emociones procesadas”.

Fue ante las cámaras de Amor y fuego que el ex deportista olímpico aseguró que “jamás hablará mal” de la modelo y exhortó a la prensa y al público a “no crear historias” sobre los motivos de su separación de la presentadora de televisión.

“Jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos. Así que toda la historia y todas las cosas que se han inventado en la prensa, lo único que hace es crear morbo en la gente. Y la verdad que está bien mal", señaló.

Al ser consultado por los motivos de difundir el comunicado y que no sea la propia Maju quien lo hiciera, el excompetidor de remo comentó: “Pido que lo dejemos ahí. Tendrían que preguntarle a ella (por qué no difundió un comunicado). Yo no voy a dar ningún detalle de mi vida. No estoy en la obligación de responder”, añadió.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se casaron el 4 de febrero de 2012. | Fuente: Instagram (majumantilla)

Maju Mantilla compartió peculiar video antes de revelarse su separación

En un primer momento, Maju Mantilla decidió guardar silencio, sin emitir algún pronunciamiento público y ausentándose de la conducción del programa Arriba mi gente. Sin embargo, varios usuarios no dejaron pasar desaparecido uno de los últimos videos publicados en TikTok por la modelo y personalidad de televisión.

Fue el 2 de agosto que la también influencer de 41 años compartió un peculiar video donde hace un breve playback de la canción La Historia del reguetonero cubano El Taiger.

En el registro audiovisual Maju mueve el dedo en señal de dirigirse a alguien mientras suena la canción. “Así que tú historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo quien te dejó. Esa historia era al revés”, se escucha mientras la modelo baila de manera irónica acompañada de su maquillador.

La publicación cuenta con casi 70 mil ‘Me gusta’ y cientos de mensajes en claro apoyo a la modelo. “Maju, el Perú entero está contigo”, “Yo pienso que ahora será feliz. Ese hombre no la merece”, “Muy bien que lo hayas dejado”, “Nunca dejarás de ser la más hermosa del mundo”, “Esa es la actitud”, fueron algunos de los comentarios.