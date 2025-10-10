¿Se casan? Marcelo Tinelli respondió sobre posible boda con Milett Figueroa tras su llegada a Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marcelo Tinelli respondió sobre la posibilidad de casarse con Milett Figueroa con quien llegó días atrás a Lima luego de confirmar su reconciliación. El conductor argentino declaró a los medios peruanos y rompió su silencio ante los eventuales planes de matrimonio que podría tener con la modelo y actriz nacional.

“Uno tiene que pensar en el presente (…) Yo creo que hoy estamos muy bien, así como estamos y seguramente estando bien, día a día, los planes van a venir solos”, comenzó diciendo el exdirigente de futbol argentino.

Ante la consulta de si se volviese a casar nuevamente, Marcelo Tinelli no descartó dicha posibilidad avivando los rumores de una futura boda con Milett.

“Yo no cierro ninguna puerta a nada, nunca en la vida, porque cada vez que se abre una puerta, se abrió otra al otro día”, comentó añadiendo que “en cualquier momento puede sorprender con alguna pedida de mano”. “Sí, totalmente”, expresó.

En otro momento, recalcó que su relación con Figueroa va “muy bien” descartando que vaya a tocar el tema de su ruptura en el reality Los Tinelli. “Estamos muy bien. Hace dos años decían que estamos por interés y siempre que había un objetivo diferente al amor. La verdad es que tenemos dos años de amor muy intenso”, sostuvo.

De igual manera, mencionó sus ganas de empezar a grabar las escenas del programa con Milett Figueroa con quien ya convivió, según contó Tinelli, en Argentina. “Estoy contento, con mucha expectativa de venir a grabar acá que es un país que quiero mucho, donde tengo muchos recuerdos hermosos. Venir con mi amor acá, la verdad que todo perfecto”, acotó.

Millet Figueroa y Marcelo Tinelli llegaron a Lima tras confirmar su reconciliación

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están en Lima. La modelo peruana y el conductor de televisión publicaron fotografías mostrándose muy felices en la terraza de un hotel en San Isidro. Esto, luego de confirmar su reconciliación después de la polémica desatada por la ruptura anunciada por el argentino semanas atrás.

Tanto Milett como Marcelo aparecieron en una imagen abrazados y demostrando que están más juntos que nunca. “Mi suspiro limeño, Milett”, escribió el exdirigente argentino. “En casita, te amo”, sostuvo la exintegrante de Esto es guerra reposteando el post de su pareja.

Horas antes, Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa confirmó la llegada de su hija y Marcelo con el fin de empezar con las grabaciones de la nueva temporada del reality Los Tinelli. “Ya están acá, los esperamos”, declaró ante las cámaras de Amor y fuego.

La propia Milett Figueroa compartió una foto en Instagram al lado de un avión privado que habría usado para llegar a Lima sin dar mayores detalles de su regreso a nuestro país. “Mañana se van a enterar de muchas cosas, yo no puedo adelantar. La producción es la que hace todo, hay muchas cosas que ni sé”, agregó la familiar de Figueroa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tienen una relación sentimental de dos años. | Fuente: Instagram

Marcelo Tinelli confirmó su reconciliación con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli confirmó que su relación con Milett Figueroa sigue en pie. "Nunca dejamos de estarlo", declaró el conductor, quien una semana antes había sorprendido al anunciar su separación de la modelo peruana durante su programa de streaming Estamos de Paso.

El presentador argentino reconoció que se apresuró al hablar de una ruptura. De hecho, su declaración generó varias especulaciones e incluso se mencionó la posibilidad de una supuesta infidelidad.

En conversación con Teleshow, Tinelli explicó que lo sucedido fue parte de los problemas de cualquier relación: "Sí, estamos juntos. La realidad es que nunca dejamos de estarlo. Más que tormentas, hubo unos nubarrones. Por eso después le pedí disculpas, porque era algo que podríamos haber charlado un poco".

En la gala de los premios Martín Fierro 2025, Milett Figueroa adelantó que la relación no había terminado y que todo había sido parte de un malentendido: "Fue una discusión como en todas las parejas, pero se conversó y todo bien".

Marcelo confirma la continuidad de Milett Figueroa en Los Tinelli

Marcelo Tinelli también confirmó que Milett Figueroa continuará formando parte de la segunda temporada del reality familiar Los Tinelli.

"(Milett) va a estar. Separados o no, va a estar. Es lo que también hemos hablado con la gente de Amazon. Dicen: 'lo que sea, es un reality'", aseguró.

Además, adelantó que la madre de la modelo peruana, Martha Valcárcel, también participará en las próximas grabaciones. "Va a estar en el reality Martha. Los que forman parte de mi vida", declaró.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se besan tras conferencia de prensa en San Isidro.Fuente: Instagram (marcelotinelli)