"Nos ha enseñado tanto": Gisela Valcárcel envía mensaje a Brunella Horna tras su salida de 'América hoy'

Brunella Horna sorprendió a todos sus seguidores al anunciar su salida del programa América Hoy, el último viernes 27 de diciembre. Con un emotivo discurso, la modelo y empresaria comunicó que ya no continuará en la conducción del programa junto a Ethel Pozo, Janet Barboza, Leysi Suárez y Edson Dávila para poder dedicar más tiempo a su pequeño hijo, Alessio.

Asimismo, la también esposa de Richard Acuña agradeció a Gisella Valcárcel, gerente de GV Producciones, productora que realiza América hoy, por la oportunidad de conducir un magazine durante los últimos tres años.

“Gracias a Gisela Valcárcel por contar conmigo, por tus palabras, tus consejos y por estar pendiente de mi hijo Alessio. Ojalá que siempre me llamen, no quiero perder el contacto con ustedes”, exclamó Horna entre lágrimas.

Luego del anuncio, Gisela Valcárcel decidió mostrarle su cariño y respaldo a Brunella Horna. Por medio de sus historias en Instagram, ‘La Señito’ de la televisión le dedicó un emotivo mensaje resaltando su trabajo en América Hoy.

“¡Qué tal ser humano hemos conocido y tratado en GV Producciones! Brunella Horna ha terminado un ciclo y nos ha enseñado tanto. Gracias siempre, Brune querida”, escribió la reconocida presentadora de televisión de 61 años.

Gisela Valcárcel es dueña de GV Producciones, productora que realiza América hoy. | Fuente: Instagram (giselavalcarcelperu)

Brunella Horna se despidió entre lágrimas de América Hoy

Brunella Horna comunicó su salida de la televisión luego de tres años. “Este 2025, América Hoy seguirá dando alegría, pero sin mí”, comenzó diciendo Brunella, visiblemente emocionada. "Voy a dar un paso al costado. Me duele muchísimo (…) Me voy tan agradecida, no tengo palabras. Gracias", expresó entre lágrimas.

En ese sentido, comentó que su decisión es para poder pasar más tiempo con su pequeño hijo Alessio. "Esta ha sido una decisión complicada, que vengo conversando desde enero. Tengo un bebé que, a veces, he dejado con fiebre, y quiero estar más tiempo con él", explicó.

Del mismo modo, Brunella Horna afirmó que cuenta con el apoyo de su esposo Richard Acuña. "Mi sueño siempre fue ser madre. Alessio es mi sueño hecho realidad (...) Ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida, y quiero disfrutarlo con él", agregó.

Por otro lado, señaló que a sus 28 años se enfocará en sus negocios y en trabajar desde casa. También agradeció al público que la acompañó en este tiempo. "Ser conductora a los 25 años fue un sueño hecho realidad. Ha sido una experiencia increíble", concluyó.

Brunella Horna decidió dejar el programa que conducía con Ethel Pozo, Janet Barboza, Leysi Suárez y Edson Dávila.Fuente: Instagram (brunehorna)

Janet Barboza y Ethel Pozo se despidieron de Brunella Horna

Brunella Horna conmovió a sus compañeros de América Hoy luego de dejar el programa. Entre abrazos y lágrimas, las conductoras Janet Barboza y Ethel Pozo se despidieron de Horna mostrando el cariño que le tienen.

Janet Barboza fue una de las primeras en recalcar la labor de Horna en el magazine. "Sabes cuánto te quiero, respeto y admiro. Eres una mujer extraordinaria. Este tiempo me ha permitido conocerte mejor y aprender de ti, de tu tenacidad y valentía. Eres una inspiración", sostuvo.

Por su parte, Ethel Pozo le deseó todo lo mejor a Brunella Horna. “Esta siempre será tu casa. Janet y yo seguimos pensando que esto solo es temporal. Nadie sabe qué pueda pasar”, comentó. De igual manera, mostró su comprensión ante la decisión de Brunella de dejar el programa. “Como madres, te entendemos de todas maneras”, exclamó.

