Mario Hart no se presentó a la pista de baile durante el reto con Leslie Shaw en "El dúo perfecto". | Fuente: Instagram / GV Producciones

¿Se corrió de su expareja? Leslie Shaw fue invitada al programa "El dúo perfecto" para ser parte de un reto, en el que todos los participantes iban a intervenir, pero llegado el momento Mario Hart no se presentó.

El desafío consistía en que todos los concursantes, del show de Gisela Valcárcel, iban a cantar al lado de artista para obtener puntos extras. Sin embargo, el piloto no llegó a la pista de baile dejando sola a su compañera Michelle Soifer.

La popular 'Señito' cuestionó a Soifer, en vivo, por el paradero de Hart; a lo que respondió en tono de broma: "o se está cambiando o ha ido a buscar Amy G [que estaba en Piura]". El reto de "El dúo perfecto" continuó, pero terminado el programa ¿qué dijeron los involucrados al respecto?

La cantante Leslie Shaw, quien concursó en "El gran show", dijo estar feliz de regresar a la pista de baile. Cuando le insinuaron que su expareja no habría querido subir al escenario por su presencia, ella prefirió responder con otra pregunta. "¿Qué habrá pasado? ¿Habrá tenido un accidente?", dijo.

Mario Hart excusó su ausencia diciendo que se estaba cambiando y no encontró su ropa. | Fuente: GV Producciones

LA RESPUESTA DE HART

Por su parte, Mario Hart dio la misma excusa que Michelle Soifer ante las cámaras. "Me estaba cambiando, me torcí el pie y ya fue. No encontraba mi ropa, me dejaron atrás", aseguró.

A pesar de no haberse presentado en el reto con Shaw, el también músico recalcó que tiene ética laboral. "Mi compañera sabe lo profesional que soy y lo he venido demostrando toda la primera temporada de 'El artista del año' y ahora en seis galas de 'El dúo perfecto'. Por algo sigo acá", se defendió.

Como se sabe, Mario Hart y Leslie Shaw fueron pareja durante casi un año. La relación terminó, abruptamente, luego de que el piloto fuera captado besándose con Olinda Castañeda. Ahora, el exchico 'reality' está casado con Korina Rivadeneira y la cantante inició una relación con Diego Val.