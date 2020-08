Mayra Goñi arremete contra el sistema de salud en Ica por perjudicar a su abuelo. | Fuente: Instagram

Mayra Goñi mostró su indignación en sus redes sociales luego de que contara a sus seguidores por lo que está pasando. La cantante subió una serie de vídeos a Instagram comentando que su abuelo fue internado en un hospital de Ica junto a pacientes que tienen la COVID-19.

Esta situación generó bastante nervios y ansiedad ya que la actriz teme que pueda contagiarse. “Tenemos el peor sistema de salud”, dijo Goñi quien considera que es un maltrato hacia los pacientes ya que su ser querido es población vulnerable.

La protagonista de “Te volveré a encontrar” asegura que su abuelo no fue al hospital por síntomas de virus, sino por otro problema de salud. Así que consideró que es negligencia del establecimiento que lo hayan puesto en la misma sala donde están los infectados.

La artista asegura que su familiar siempre ha estado bien cuidado: “Las personas que siempre lo cuidan no están contagiados ni nada, no hay forma que pueda estar contagiado”, comentó.

Para que no pasen por lo mismo, Mayra Goñi pidió a los lugareños que se cuiden entre ellos y más a los mayores ya que no ellos son los que más maltrato reciben: “Cuiden mucho a sus familiares para que no pasen por esto, el hecho de que mi abuelo tenga 98 años no quiere decir que valga menos que los demás”, concluyó.

Cabe resaltar que Ica es uno de los departamentos que está en cuarentena debido al alto índice de infectados por el nuevo coronavirus.

INTERNACIONALIZACIÓN MUSICAL

Tras su sonada ruptura con Nesty, Mayra Goñi se encuentra enfocada en impulsar su carrera musical a un nuevo nivel. Por ello, la artista estrenará pronto su tema "Te vas" mientras espera que algunas de las restricciones de la cuarentena focalizada se levanten para despegar hacia otras latitudes.

Así lo dio a entender ella misma durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram. Goñi se mostró agradecida, primero, porque su familia no se ha visto afectada en su estado de salud durante la pandemia del nuevo coronavirus.

“Le agradezco a Dios que mi familia está bien, que no nos hayamos contagiado”, indicó. Y, seguidamente, expresó sus deseos de llevar su música al extranjero. “Ya retomaré lo de la internacionalización, definitivamente, por eso estoy haciendo música, quiero comerme al mundo”, adelantó.