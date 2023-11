"Bienvenida, Cayetana": Melissa Klug y Jesús Barco anuncian el nacimiento de su hija

Melissa Klug y Jesús Barco recurrieron a sus redes sociales para anunciar el nacimiento de su hija, Cayetana. Ambos compartieron imágenes de la recién nacida con mensajes que confirmaron el acontecimiento.

"Bienvenida amor de mi vida. Cayetana Barco Klug", escribió el futbolista en la fotografía donde se muestra con una bata y equipos de protección en lo que parece ser el pasillo de un centro médico.

Por su parte, la empresaria, de 39 años, publicó en sus historias de Instagram la primera fotografía junto a su bebé. Melissa aparece recostada en su cama cargando a la recién nacida entre sus brazos. "Pedacito de mi vida, Cayetana", escribió la expareja de Jefferson Farfán.

¿Dónde nació la hija de Melissa Klug y Jesús Barco?

Aunque todavía no se ha hecho oficial el lugar del nacimiento de la niña, la conductora Magaly Medina señaló que la empresaria habría dado a luz en Estados Unidos. En su programa, Magaly TV: La Firme, aseguró que Melissa Klug había viajado a tierras norteamericanas para empezar el trabajo de parto.

"Melissa Klug se ha ido del país, y ella está a punto de dar a luz. Es bastante difícil que las aerolíneas le permitan viajar en el último trimestre, a menos que tengas un permiso de tu médico de cabecera", dijo la figura de ATV.

Melissa Klug defendió su sexto embarazo

Melissa Klug ya había respondido a sus detractores y defendió su deseo de tener su sexto hijo, ahora con Jesús Barco. La empresaria fue enfática al responder que nadie está obligado a ayudarla a criar a sus hijos, por lo que nada ni nadie la hará cambiar de opinión.

"Es mi cuerpo, es mi decisión y yo lo voy a criar. ¿acaso me van a ayudar con la leche y los pañales?", cuestionó la empresaria.

En cuanto a los planes de boda, la 'Blanca de Chucuito' había adelantado algunos detalles sobre su soñada ceremonia.

"Ya hay fecha, ya tenemos fecha. No voy a decir fecha exacta, pero sí la tenemos", confesó al inicio. Sin embargo, aclaró que solo sería una reunión íntima. "Familia, amigos súper íntimos, contaditos y ya está. Yo no quiero nada grande", sostuvo Klug.

"No seré la novia eterna, pero voy a tomarme mi tiempo para tener todo, no es fácil, no es que diga mañana me quiero casar, se tiene que ver la locación, la comida, el traje y mi familia es muy grande. Siempre he deseado casarme en el Caribe. Quiero una boda íntima, que estén los justos y necesarios", agregó.