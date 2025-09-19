Delany López arremete contra Olenka Mejía por denunciar a Jefferson Farfán: "Se la pasa demandando"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Delany López cuestionó a Olenka Mejía por iniciar una demanda contra Jefferson Farfán por difamación. La influencer no se quedó callada y arremetió contra la modelo por acudir a la fiscalía para poner la denuncia contra la ‘Foquita’, según dio a conocer el programa Magaly TV: La firme el último jueves.

“No estoy de acuerdo, en general, que se pongan a hacer perder tiempo al Juzgado, cuando hay casos más importantes”, declaró la joven ante las cámaras del programa Ponte en la cola este viernes.

Del mismo modo, Delany deslizó que Mejía estaría recibiendo ayuda por parte de un abogado. “Ella se la ha pasado demandando, no sé cuántos años, la verdad, por eso dije: ‘Seguro el abogado le sale gratis’. Porque yo, particularmente, pagar abogados, es carísimo y agotador”, sostuvo.

Cabe mencionar que Delany López y Olenka Mejía fueron parejas de Jefferson Farfán. La primera aseguró que tuvo una relación con el exfutbolista entre 2023 y 2024 mientras que Farfán admitió haber tenido un breve romance con Mejía el 2022.

“Sabemos cómo es la justicia aquí. Esos temas legales, la verdad que no los entiendo, no quiero tampoco saber nada que tenga que ver con ellos”, agregó Delany.

Por su parte, el programa Ponte en la cola entrevistó brevemente a Olenka Mejía para que explique el motivo de su demanda contra el exseleccionado peruano.

"Es una denuncia que ustedes ya saben, todo tiene que aclararse. La Fiscal lo ha citado (…) Esperemos que vaya, es lo que corresponde. Voy a llegar a las últimas instancias", declaró.

Actualmente, Jefferson Farfán mantiene una relación con Xiomy Kanashiro. | Fuente: Instagram (jefferson_farfan_oficial)

Olenka Mejía reveló que tuvo una relación con Piero Quispe

Olenka Mejía reveló que tuvo una relación con Piero Quispe. A pesar de que el vínculo amoroso había terminado, la modelo afirmó que el deportista la buscaba insistentemente, incluso llegó a comprarle varios pasajes para que viaje a México, pero nunca llegó a concretar los vuelos.

El romance, según Mejía, comenzó a finales de julio de 2022 y terminó en noviembre del mismo año. Sin embargo, Quispe habría intentado retomar la relación en febrero y marzo de 2023, tiempo en el que ya tenía un vínculo amoroso con Berríos.

“Me buscaba, me invitaba a los partidos. Quería que yo vaya a México, quería hablar conmigo, quería que, por favor, volvamos. Nunca se dio", aseguró en declaraciones recogidas por el programa Magaly TV: La firme en abril de este año.

Por otro lado, Olenka Mejía sostiene que se sorprendió al enterarse de la relación entre Piero Quispe y Cielo Berríos. Además, dijo que su asombro fue mayor al descubrir que ella esperaba una hija del futbolista.

“Yo estaba indignada, le dije: 'si dices que quieres volver conmigo, me buscas, me mandas pasajes, quieres que vaya, quieres verme y todo (…) ¿qué haces embarazando a una flaca?", comentó.

Olenka Mejía fue vinculada con el futbolista Piero Quispe meses atrás.Fuente: Instagram

Delany López se sinceró sobre su relación con Jefferson Farfán

Delany López se sinceró sobre Jefferson Farfán. La joven modelo aseguró que mantuvo una relación de dos años con el exfutbolista peruano y que, además, asistió a reuniones familiares donde la grabaron al lado del exdelantero de la selección peruana.

Fue durante una entrevista con el programa Amor y fuego que la también influencer confesó haber concluido la relación con Farfán en diciembre de 2024. Del mismo modo, precisó que su romance con el conductor de Enfocados inició en enero de 2023.

"Yo ya lo dije en un enlace en Tik Tok. Dije que la última relación que he tenido duró hasta diciembre de 2024. Yo terminé mi relación (con Jefferson Farfán) en diciembre del 2024 (…) No creo tener tanta imaginación para hacerme un cuento. Duró dos años esa relación, empezó a inicios del 2023", declaró en mayo.

Por otra parte, López mencionó que "sabe muchísimas cosas" que involucran a Jefferson Farfán y que todavía "no salen a la luz". Además, criticó indirectamente a 'La foquita' por el trato que le dio.

"Voy a hablar en general. A mí me parece muy cobarde despertar sentimientos en una persona y después limpiarte las manos y decir: '¿Para qué te enamoras?'", aseveró.