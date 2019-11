Mirella Paz se ha bajado 33 kilos. Ella dice que su autoestima ha mejorado. | Fuente: Instagram

En los últimos meses ─después de su salida de "Mujeres al mando" y su enfrentamiento con Magaly Medina─ la artista Mirella Paz le ha hecho frente a diversas críticas en redes sociales. "Me dicen gorda, fea, que mi operación no me asentó, que no canto, que no sé conducir... No me hago líos ni me siento mal, soy muy fresca", aseguró la cantante.

Ella ahora luce nuevo look y admite que su autoestima se encuentra mejor. "He bajado 33 kilos y me siento bien, ya no me duelen las rodillas... Mi autoestima sí subió", comentó la joven que aparecerá como refuerzo de Nesty y Amy Gutiérrez en "El dúo perfecto". Con esta nueva talla es lo más delgada que ha estado.



Por otro lado, Mirella Paz recuerda con orgullo su etapa de conductora en "Mujeres al mando". En esos seis meses, cree que hizo un buen trabajó y evolucionó. No descarta volver a presentar un programa, más adelante, pero en este momento está enfocada en la música. "Lo mío es la música, el canto y el baile", recalcó.

Mirella Paz tuvo, recientemente, un enfrentamiento con Magaly Medina. | Fuente: Instagram

TRAS LOS PASOS DE YAHAIRA

Entre sus próximos planes está en el ingresar a una orquesta o desarrollarse como solista. "Quisiera seguirle los pasos a Yahaira Plasencia, Amy Gutiérrez y Daniela Darcourt a quienes admiro y quiero mucho", sostuvo.

Este sábado 23 de noviembre, Mirella Paz regresará a "El dúo perfecto" como refuerzo de Nesty y Amy Gutiérrez. Ella comentó que extrañaba la pista de Gisela Valcárcel y está contenta por apoyar a la dupla. "Estoy feliz porque estaré en un grupo fuerte, Amy y Nesty son muy talentosos. Amy levantó la copa y es como mi hermana y con Nesty canté una canción", agregó.

Recientemente, la artista tuvo un enfrentamiento con Magaly Medina quien criticó su labor como conductora de "Mujeres al mando". "Como animadora era un cero a la izquierda. No trascendía, no tenía ángel", dijo la popular 'Urraca'. Mirella no se quedó callada y le respondió con fuertes palabras: "Señora, me zurro en sus comentarios ¡vieja payasa!", dijo ofuscada.