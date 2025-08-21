Onelia Molina revela su deseo de ser madre a los 30 y responde a Mario Irivarren

La modelo habló de sus planes a futuro y dejó en claro que, aunque respeta la opinión de su pareja, cada uno tiene una visión distinta sobre cuándo formar una familia.

Onelia Molina volvió a tocar el tema de la maternidad en Esto es Guerra. Como se recuerda, Mario Irivarren mencionó en el programa anterior que quiere ser padre después de los 40 años. Con su reciente reconciliación, un reportero le preguntó a la chica reality sobre lo dicho por su pareja.

“Respeto absolutamente todo, lo de él y lo de todas las personas. Yo creo que son diferentes maneras de pensar y está bien”, mencionó. Sin embargo, en el programa, aclaró su deseo de ser mamá en un futuro. “Me falta mucho por crecer. Yo creo que, en su momento, cuando tenga un hijo, le quiero dar de todo y tengo que planificarlo bien. Yo creo que sí, me gustaría ser mamá a los 30 y algo”, agregó.

Cabe resaltar que Molina tiene 26 años e Irivarren, 34.

Onelia Molina aclara rumores de embarazo

Aunque aseguró que la relación atraviesa un buen momento y que en el futuro sí quiere casarse y formar una familia, dejó en claro que, por ahora, no será mamá.

“¿Tus náuseas fueron porque pronto llegará un Marito o una Onelita?”, le preguntó Renzo Schuller durante una secuencia de Esto es Guerra. “La verdad es que… no. Aún no, no tengo ningún bebito en mi vientre, así que tranquilos, no iba por ahí”, respondió Onelia.

La modelo explicó que el malestar fue pasajero: “Simplemente fue una mala noche, comí demasiado y, con la competencia que es súper fuerte, me dieron náuseas y mareos”.

Onelia Molina retomó su relación con Mario Irivarren.

Onelia Molina afirma que Mario Irivarren es “el amor de su vida”

Onelia Molina mencionó que la reconciliación con Mario Irivarren se dio luego de que retornaron de su viaje a Chile por Fiestas Patrias. “Yo siento que ese viaje fue para reconectar”, señaló la chica reality

Del mismo modo, recalcó las cualidades que tiene Irivarren con ella como pareja. “Yo sigo pensando que Mario es una persona increíble que tiene muchos valores, es lindo. Conmigo es cariñoso”, sostuvo. “Yo siento que la gente, de repente, ven en Mario un hombre más formal, más serio, que quiere cuidar la relación, pero conmigo es un excelente ser humano”, añadió.

Al ser consultada por Ethel Pozo sobre si considera que Irivarren es “el amor de su vida”, la arequipeña aseguró. “Sí (es el amor de mi vida). Si estoy con él, y he decidido darle una segunda oportunidad, es porque si siento que es un hombre que vale la pena y porque lo amo”, acotó la influencer.

Magaly cuestiona las declaraciones de Mario Irivarren

Después de que Mario Irivarren confesara que quiere ser padre a los 40, Magaly Medina criticó al chico reality: “La respuesta hubiera sido sí y punto, no dabas relleno, no argumentabas. Así no ofendías ni maltratabas innecesariamente a la persona que dices amar”, dijo en su programa.

“No es que él no se quiera casar, es que no se quiere casar contigo. Así de simple. Porque cuando un hombre encuentra a la mujer con la que realmente se quiere casar, aunque haya dicho mil veces que no cree en el matrimonio, se casa”, agregó.