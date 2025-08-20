Pamela López admite haber besado a Piero Arenas en discoteca: "Yo ya estaba separada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López admitió haber besado a Piero Arenas. La todavía esposa de Christian Cueva confesó que tuvo dicho gesto cariñoso con el exintegrante de Esto es guerra cuando estaba separándose del futbolista de Emelec a mediados del 2024.

Primero fue Macarena Gastaldo quien declaró ante las cámaras de Ponte en la cola que una amiga suya grabó a Pamela López dándose un “chape” con Arenas en un box y que el propio Christian Cueva fue al local nocturno para sacar a la madre de sus hijos.

“Eso me contó mi mejor amiga que estaba en el box: que Pamela estaba en chape y chape (con Piero Arenas). Cueva la agarró, vino y se ‘mecharon’. La sacó de la discoteca. Mi amiga tiene videos”, comentó la argentina.

Ante esto, la propia Pamela López se presentó este miércoles en el set de Ponte en la cola para aclarar lo dicho por Gastaldo. “Es verdad (que le di un beso a Piero Arenas), pero no coincide con lo que ella (Macarena Gastaldo) dice porque ella no estuvo, no sabe y no precisa bien las fechas”, señaló.

Del mismo modo, mencionó que no tocará el tema de la agresión de Christian Cueva ya que fue justo el día de su cumpleaños (9 de julio) el año pasado. Sin embargo, sí pudo confirmar el beso con Piero Arenas. “El tema con Piero (…) no fue chape. Yo ya estaba separada y, sí, efectivamente, bailamos y nos dimos un par de besitos”, sostuvo Pamela.

Finalmente, resaltó que fue ella misma quien le dijo sobre el beso al padre de sus hijos. “No es que el padre de mis hijos se enteró, ni que se lo contaron. Fui yo quién se lo contó, fui yo porque ambos ya estábamos haciendo nuestra vida. Yo también me había enterado de cosas y prefiero dejarlas ahí”, añadió.

Pamela López aseguró que fue ella quien le confesó a Christian Cueva que besó a Piero Arenas. | Fuente: Instagram (pamlopsol)

Christian Cueva mandó carta notarial a Pamela López

Christian Cueva le mandó una carta notarial a Pamela López luego de que afirmara que el futbolista peruano estaría llamando a su pareja Paul Michael desde Ecuador, país donde juega futbol por el equipo de Emelec.

El documento, compartido por el programa Ponte en la cola, precisa que Cueva le da a su todavía esposa un plazo "de 48 horas" para que se retracte de lo dicho sobre él, caso contrario, procederá a emitir una demanda por difamación en su contra.

Esta es la primera acción legal que hace Christian Cueva. El programa de espectáculos reveló que el documento había sido enviado a Pamela López el miércoles 13 de agosto dándole un plazo de 24 horas para responder ante la medida legal del padre de sus hijos.

“Hemos enviado una carta notarial a la señora Pamela López, a efectos de que se pueda rectificar sobre las afirmaciones falsas que ha vertido acerca de mi patrocinado", expresó la abogada Medaly Barrientos el programa de espectáculos.

La nueva abogada de Christian Cueva negó que su cliente haya intentado llamar a Paul Michael exhortando a Pamela López a rectificarse. “Rechazamos totalmente (esa versión). Le hemos dado el plazo de 48 horas para que ella se pueda rectificar”, añadió.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael.Fuente: Instagram

Pamela López respondió a Christian Cueva y le pidió respetar su relación

Pamela López le respondió a Christian Cueva. La empresaria usó sus redes sociales para exponer unos chats que demostrarían que su actual pareja Paul Michael estuvo recibiendo llamadas desde Ecuador del entorno del padre de sus hijos.

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, López mostró mensajes vía WhatsApp y llamadas perdidas con un número desconocido que llamaba a Paul Michael y que tenía la foto de un hombre llamado “Mariño”, quien sería un amigo de Cueva que ella misma conoce.

“Por favor, aquí dejo las pruebas del viernes 8 de agosto de este año. Sería bueno que primero logres redactar tú mismo tu comunicado, mitómano, ya que siempre te lo han redactado y, segundo, explica por qué este tipo que vive contigo en Ecuador llama a mi pareja, a razón de qué consiguió su número y llama insistentemente a la medianoche hablando incoherencias”, escribió Pamela.

En ese sentido, la anfitriona exhortó a Christian Cueva a respetar su relación con Pamela Franco y también la de ella con Paul Michael. Del mismo modo, recriminó al volante de Emelec por las palabras “guitarra” y “tío” que escribió su amigo al cantante.

“Una vez más, respeta tu relación y respeta la mía, no sé de qué 'guitarra' hablas y quien es 'ella', mucho menos quién es tu 'tío' y por qué le dices 'es mi otro número'. Solo recuerda que yo te conozco muy bien. Déjanos en paz”, concluyó.