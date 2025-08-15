"Estamos muy bien": Pamela Franco reafirma su amor por Christian Cueva ante rumores de ruptura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco reafirmó su amor por Christian Cueva y despeja los rumores de un supuesto distanciamiento de su pareja luego de las declaraciones de Pamela López, esposa de Cueva, de que el futbolista estuvo, supuestamente, intentando llamar al salsero Paul Michael desde Ecuador por medio de un amigo de nombre “Mariño”.

Asimismo, programas y medios de espectáculos deslizaron que Pamela Franco habría eliminado las fotos con Christian Cueva en sus redes sociales, avivando una supuesta ruptura de ambos. No obstante, la propia cumbiambera descartó dicha posibilidad.

“Me hablan de que quité fotos de Instagram. Yo no sé de donde han sacado eso”, comenzó diciendo la cantante a las cámaras de Amor y fuego. Seguidamente, la intérprete de Dile la verdad señaló “no tener nada que decir” respecto a las supuestas llamadas de ‘Aladino’ a la actual pareja de Pamela López.

“No es la primera vez que salen a hablar cosas y hay cosas que él (Christian Cueva) y yo conversamos internamente y queda entre nosotros (…) No tengo por qué decir nada. Menos cuando hay terceras personas involucradas (…) Estamos muy bien. Yo estoy tranquila. Estamos tranquilos todos”, sostuvo.

Ante la pregunta si todavía siente amor por Christian Cueva, contestó: “Sí, obvio (que lo amo). Está de más. ¿Por qué voy a decir que no?”.

Pamela Franco mantiene una relación sentimental con el futbolista Christian Cueva.Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Pamela Franco se pronuncia sobre carta notarial de Christian Cueva a Pamela López

Pamela Franco fue consultada por la carta notarial que emitió Christian Cueva a su todavía esposa Pamela López dándole 48 horas para rectificarse por las declaraciones que hizo de que alguien de su entorno estuvo llamando y mandando mensajes a su actual pareja, Paul Michael.

“No opino nada, nunca he opinado nada. No tengo que decir nada de eso”, señaló Franco. Sin embargo, mencionó “no tener que creer” en los dichos de López. “No tengo por qué creer a nadie. Yo estoy tranquila. Yo estoy trabajando, nosotros estamos bien. No sé de qué me están hablando, sinceramente”, añadió.

Por otro lado, la cantante negó que la distancia afecte su relación con Christian Cueva y mencionó que tanto él como ella son libres de hacer sus cosas.

“Cada quien maneja sus cosas como quiere y como sienta. Yo estoy bien (…) Él (Christian) es una persona independiente que puede hacer sus cosas. Yo estoy en lo mío. Cuando se tenga que ver algo mío, yo responderé. Mientras que no, no tengo nada que decir”, acotó.

Christian Cueva mandó carta notarial a Pamela López por supuestas llamadas a Paul Michael. | Fuente: Instagram

Christian Cueva mandó carta notarial a Pamela López

Christian Cueva le mandó una carta notarial a Pamela López luego de que su todavía esposa afirmara que el futbolista peruano estaría llamando a su pareja Paul Michael desde Ecuador, país donde juega futbol por el equipo de Emelec.

El documento, compartido por el programa Ponte en la cola, precisa que Cueva le da a su todavía esposa un plazo "de 48 horas" para que se retracte de lo dicho sobre él, caso contrario, procederá a emitir una demanda por difamación en su contra.

Cabe mencionar que esta es la primera acción legal que hace Christian Cueva por medio de un estudio de abogados. Asimismo, el programa de espectáculos reveló que el documento ya fue enviado a Pamela López el último miércoles por lo que la empresaria solo tendría un plazo de 24 horas para responder ante la medida legal del padre de sus hijos.

“El día 13, para ser exactos, hemos enviado una carta notarial a la señora Pamela López, a efectos de que se pueda rectificar sobre las afirmaciones falsas que ha vertido acerca de mi patrocinado", expresó la abogada Medaly Barrientos el programa de espectáculos.