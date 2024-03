Christian Cueva cita la biblia tras ser captado con Pamela López: "El día que clamé, me respondiste"

Christian Cueva se pronunció luego de que se difundieran imágenes donde aparece junto a su esposa Pamela López dentro de su camioneta. Por medio de sus redes sociales, el popular ‘Aladino’ colocó una cita bíblica agradeciendo, y aclamando, a Dios en medio de rumores de una posible reconciliación con la mamá de sus hijos.

Fue en una de sus historias en Instagram que el futbolista peruano no dudó en colocar un breve texto de Salmos, artículo 138, haciendo referencia a Jehová. “El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma”, inició su mensaje Christian Cueva este martes.

“Te alabarán, oh, Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso, y atienden al humilde, más al altivo mira de lejos”, continuó.

En ese sentido, Christian Cueva, quien confesó haber tenido una “vinculación indebida” con Pamela Franco, agregó: “Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra”.

Cabe mencionar que ni el deportista ni su conyugue han confirmado una reconciliación. No obstante, se conoció que Pamela López viajó a Barcelona para encontrarse con el futbolista, quien se encuentra en dicha ciudad recuperándose de una lesión.

Christian Cueva citó la biblia en medio de especulaciones de reconciliación con Pamela López.Fuente: Instagram (cueva10oficial)

Christian Cueva y Pamela López fueron captados dentro de camioneta

Pamela López y Christian Cueva fueron grabados en una aparente escena de besos adentro de una camioneta propiedad del futbolista. Esto, luego de que Cueva revelara un amorío clandestino con la bailarina Pamela Franco el 2018, año en que se conocieron en Trujillo.

Según se pudo ver en las imágenes del programa Amor y fuego, Christian Cueva estuvo adentro de su camioneta usando una gorra oscura y una polera delgada. A su costado, en el asiento de copiloto, estaba Pamela López con la misma gorra mostrada en sus redes sociales.

Christian Cueva inclinó la cabeza y se dirigió hacia su todavía esposa para besarla. El momento fue grabado en Lima por las cámaras de Amor y fuego mostrando también el anillo de bodas de López.

Horas después, Christian Cueva y Pamela López fueron hacia el distrito de Ancón donde se detuvieron unos minutos para “tomar desayuno”. “Al parecer la pareja iba al norte del país. Antes del peaje, la policía los detuvo y les pidió sus documentos”, sostuvo el programa.

Christian Cueva y Pamela López habrían retomado relación tras revelarse amorío del futbolista con Pamela Franco. | Fuente: Instagram

Christian Cueva reiteró perdón a Pamela López

Christian Cueva reiteró sus disculpas a Pamela López. Por medio de su cuenta de Instagran, el exfutbolista de Alianza Lima pidió perdón a su familia por todos los daños que pudo haber causado, luego de descubrirse un vínculo amoroso con Pamela Franco.

"Primero pido perdón a Dios y también pedirle perdón a mi familia, a la mujer (Pamela López) que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mí”, expresó.

De igual manera, aseguró no culpar a Pamela López por revelar a los medios los bauchers, chats y demás conversaciones que tuvo el futbolista con Pamela Franco y su amiga Vanessa Pumarica.

“Todos los días de mi vida te voy a pedir perdón y quiero decirte que tú no mataste a nadie con lo que revelaste, sé que estuviste en un momento vulnerable, pero tú tuviste razón de todo”, escribió.

