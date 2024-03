Christian Domínguez revela que Pamela Franco le pidió no esclarecer dichos de Pamela López: "Soy leal"

Christian Domínguez señaló que Pamela Franco le pidió no declarar ni esclarecer lo dicho por Pamela López, la esposa de Christian Cueva, sobre que fue él quien le informó sobre el vínculo sentimental que tuvo su esposa con el futbolista peruano el 2018 en la ciudad de Trujillo donde se conocieron.

En una entrevista en el programa radial ‘A todo Mix’ de le emisora Megamix, el cumbiambero rompió su silencio y precisó que “hubo cosas” que quiso decir desde el comienzo, pero que ya no las dirá.

“Hay muchísimas cosas que estuve a punto de decir en su momento la cual me pidieron que no lo hiciera y yo voy a respetar esa decisión de no hacerlo. De no declarar, de no decir nada”, inició diciendo Christian Domínguez quien, inmediatamente, fue consultado si fue Pamela Franco quien le pidió que no declare.

Al respecto, el cantante señaló: “No solo me refiero a Pamela Franco, pero justamente por la mamá de mi hija, por el respeto a ella también porque todas mis respuestas que yo he dado en alguna oportunidad han sido justamente también respuestas que me ha dado ella (Pamela Franco) que yo diga”.

En ese sentido, Christian Domínguez sostuvo que “le hubiera gustado hablar muchas cosas de las que salieron y decir cosas con base, con pruebas y todo”. “Lo recibí y entendí la situación y la verdad que no le hacen bien a nadie”, añadió.

Pamela López dijo que fue Christian Domínguez quien le contó amorío entre Cueva y Pamela Franco. | Fuente: Instagram

Christian Domínguez: “Soy leal, alguien en quien puedes confiar”

En otro momento, Christian Domínguez afirmó que como persona “no es muy distinto” a su forma de ser ante el público cuando se presenta al escenario como cantante cante de cumbia.

Del mismo modo, resaltó que alguien “leal” y un hombre en quien la gente “puede confiar”. “Así como me ven trabajando, así soy en la vida real. Soy sumamente trabajador y leal. Soy una persona que da el cien por ciento en todo. Soy alguien en quien pueden confiar”, sostuvo.

Seguidamente, el integrante de Orquesta Internacional agregó: “Soy alguien que no le gusta meterse con nadie, que no le gusta hablar de nadie. Qué no necesita hablar de nadie para trabajar. Qué no necesita bajarse a uno para que otra suba”.

Anteriormente, Christian Domínguez aceptó que fue infiel a Pamela Franco y pidió disculpas tras 'ampay'. | Fuente: Instagram (chrisdominguezof)

Pamela López: "Christian Domínguez me contó que Pamela Franco tuvo relación con Cueva"

Semanas antes, Pamela López reveló que fue Christian Domínguez, quien le contó el amorío entre su esposo y Pamela Franco.

En una emisión del programa Magaly TV La Firme, la todavía cónyuge del futbolista aseguró que el cumbiambero le dijo que Pamela Franco pidió a Christian Cueva para que López no salga a hablar porque “la iba a perjudicar”.

“Es Christian Domínguez quien me ha contado muchas cosas. Ella sí le ha contado a él, le ha dicho que sí ha tenido una relación con mi esposo (Christian Cueva) todo el 2019, todo un año, ellos recién empezaban”, inició su versión Pamela López.

López afirmó que fue Domínguez quien le dijo que Cueva le mandó un arreglo floral a Chimbote para Pamela Franco tras enterarse del fallecimiento de su mamá. “Todos estos detalles me lo han contado Christian Domínguez. Ahora, él sale a decir que no me ha dicho nada, pero es mentira”, dijo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis