Pamela Franco y Christian Cueva se implantan 'chip de libido' para parejas

Christian Cueva y Pamela Franco se vienen luciendo juntos en diversos videos en TikTok realizados para un centro estético. De acuerdo con los registros, compartidos en redes sociales, el futbolista peruano y la cumbiambera se implementaron juntos un chip para facilitar la actividad sexual, conocido como ‘chip de libido’.

En un primer video, ambos aparecen abrazados — y muy cariñosos— antes del tratamiento. En seguida, la intérprete de Dile la verdad está echada en una camilla mientras le implantan el chip. Por otro lado, Amor y fuego reveló imágenes del popular ‘Aladino’ implementándose el mismo mecanismo dentro de su cuerpo con el fin de “activar la llama del amor”.

Del mismo modo, América Hoy compartió otro video de la pareja donde ambos participan en un divertido diálogo para promocionar un tratamiento llamado ‘Morpheus’ que ayuda a rejuvenecer el rostro eliminando “las líneas de expresión”.

“Amor, yo siento que te falta algo. No sé (…) Una luz. Algo. Una cosita”, dice Pamela mientras toca el rostro del deportista. “Pasar a la altura de la bomba sexy”, replica Christian Cueva. Finalmente, la cantante le indica a su pareja el centro estético para solucionar su problema de piel. “Así que hoy te toca, mi amor”, exclama la bailarina mientras lleva del brazo al volante peruano.

Eso no es todo. En otros videos, difundidos en TikTok e Instagram, se observa a Pamela Franco y a Christian Cueva en el mismo centro estético recibiendo un tratamiento con vitaminas con el fin de tener “mayor vitalidad y energía” en su relación de pareja. ¿Reforzarán su amor? Veremos.

Actualmente, Christian Cueva mantiene una relación con la cantante Pamela Franco. | Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Christian Cueva respondió ante supuesta pedida de mano a Pamela Franco

Christian Cueva rompió su silencio ante una supuesta pedida de mano a Pamela Franco. El futbolista aprovechó su estadía en Lima, donde vino, según dijo, con el fin de reencontrarse con sus hijos. No obstante, también se dio el tiempo de asistir a una de las últimas presentaciones de la cantante de cumbia.

De acuerdo con imágenes compartidas por el noticiero América Espectáculos, el exintegrante de la selección peruana estuvo en un conocido local de Barranco donde Pamela Franco cantó en vivo e hizo un show hasta altas horas de la noche.

Durante el evento, Franco interpretó su tema Hasta el fin de mundo dedicándoselo a Christian Cueva, quien estaba parado en las primeras filas del lugar apoyando a la artista.

Una vez que concluyó el evento, tanto Pamela Franco como Christian Cueva salieron tomados de las manos ante las cámaras y reporteros que le preguntaron al popular ‘Aladino’ si ya había un compromiso con la bailarina, quien lucía un llamativo anillo.

“¿Ha habido una pedida (de mano) Christian? ¿Ha habido pedido de mano, Pamelita? De repente por ahí ya estás mostrando el anillo Pamela”, se escucha decir a los profesionales de prensa, algo que no pasó desaprovechado por Christian Cueva, quien respondió, sin negarlo ni confirmarlo: “Eso es amor, chicos, es amor (…) Perdón, disculpen, por favor”.

Christian Cueva respondió ante supuesta pedida de mano a Pamela Franco. | Fuente: Instagram

Pamela Franco se reencontró con Christian Cueva en Ecuador

Días atrás, Pamela Franco compartió románticas fotografías en sus redes sociales sobre su viaje a Ecuador y su reencuentro con su pareja Christian Cueva.

Luego de rumores de un posible distanciamiento, Christian y Pamela confirmaron que su relación sigue más firme que nunca dedicándose románticos mensajes en imágenes que mostraban a la feliz pareja.

"Mi amorcito, qué bien se siente estar juntos. Nuestros momentos son únicos, te amo, mi vida. Que nadie apague tu luz”, escribió Franco en una historia en Instagram, acompañando la dedicatoria con una foto abrazando al futbolista y sonriendo a la cámara. En una segunda imagen, ambos aparecieron besándose. “Te amo hasta el fin del mundo”, añadió la cantante.

Por su parte, Christian Cueva no se quedó atrás y replicó ambas publicaciones con mensajes igual de románticos. “Nadie la apagará [su luz], mi amor, ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida. Te amo”, escribió en una de las historias. En otra agregó: “Solo yo en tu corazón. Te amo”.