"Digna hija de su madre": Tilsa Lozano cuestiona comunicado de Samahara Lobatón sobre ruptura con Bryan Torres

Tilsa Lozano se refirió a la reciente ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres. La conductora de televisión cuestionó que la segunda hija de Melisa Klug haya anunciado su separación del cantante y productor musical en un comunicado difundido en sus redes sociales el último lunes 1 de diciembre.

La modelo y exconejita de Play Boy criticó a Samahara por difundir su rompimiento afirmando que se encuentra “reconstruyendo su vida” cuando, para Tilsa, eso toma un tiempo y no es inmediato.

“Yo soy madre también. También me he separado y también me he divorciado. Que tu digas que estás reconstruyendo tu vida (no es verdad). Uno no reconstruye su vida en cinco segundos. No reconstruyes tu vida en un comunicado. Eso toma meses, semanas y conversaciones. También un duelo. Después de eso mandas tu comunicado”, manifestó Lozano en el programa La noche habla.

En ese sentido, Tilsa consideró que las acciones de Samahara son similares a las hechas por su madre Mellisa Klug cuando termina una relación. “Esto es, sinceramente, con el cariño que le tengo a Mellisa Klug, ella (Samahara) es una digna hija de su madre”, expresó la personalidad de televisión.

De igual manera, para la también empresaria, Samahara Lobatón y Bryan Torres retomaran pronto su romance. “Para mí, en quince días máximo están de regreso. Para mí sí se han peleado, pero ella es impulsiva como la madre. Hacen lo mismo. Pone y quita y después regresan”, acotó.

Samahara Lobatón puso fin a su relación con Bryan Torres: "Los límites fueron vulnerados"

Samahara Lobatón puso fin a su relación con Bryan Torres. Por medio de un comunicado, la hija de Melissa Klug resaltó que su decisión se dio debido a “una falta de respeto y compromiso” del cantante y padre de sus dos últimos hijos.

“Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, se lee en el pronunciamiento.

Del mismo modo, la también influencer resaltó que ya había advertido a Bryan Torres que “no aceptaría ninguna situación” que pueda vulnerar la “tranquilidad” de su familia.

"Por experiencias previas, de conocimiento público, dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de muestra familia. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados”, sostuvo.

Seguidamente, Samahara, quien es la hija de Klug con el exjugador Abel Lobatón, mencionó que “cierra esta etapa con la frente en alto”. “Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza”, señaló.

Por último, agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo. “Agradezco profundamente a mis amigos y a mi familia, quienes me recuerdan cada día todo lo que mejorado en mi vida y me impulsan a seguir adelante, esta vez, sola pero más fuerte que nunca”, concluyó.