Ethel Pozo confiesa que ubica a su esposo Julián Alexander con GPS: "Él también tiene"

Ethel Pozo admitió que ubica a su esposo Julián Alexander por GPS. La conductora de América Hoy e hija de Gisela Valcárcel no tuvo reparos en afirmar que siempre que quiere llama al productor y director de televisión y puede ver dónde se encuentra.

Fue durante una entrevista con Melissa Klug en el mencionado programa que Janet Barboza le preguntó si usa GPS para poder saber donde está Jesús Barco, futbolista con quien se reconcilió recientemente.

“No, no”, respondió la popular ‘Blanca de Chucuito’. “Yo pregunto porque muchas mujeres sé que tienen GPS”, replico Barboza. “Eso es ser tóxica, señora”, exclamó Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’.

Enseguida, Ethel Pozo afirmó que ella sí usa GPS junto a su esposo Julián Alexander, con quien se casó en setiembre de 2022. “Yo tengo (GPS) y mi esposo también”, comenzó diciendo Ethel contando una anécdota en la casa de Edson Dávila.

“Estábamos en la casa de Edson Dávila almorzando y llamé a mi esposo para que me ayude. Lo vi (en el celular), él estaba cerca y lo llamé”, expresó la presentadora de televisión, quien conoció a Julián Alexander por medio de Melissa Paredes.