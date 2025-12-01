Últimas Noticias
Ethel Pozo confiesa que ubica a su esposo Julián Alexander con GPS: "Él también tiene"

Ethel Pozo admitió que ubica a su esposo Julián Alexander con GPS durante el programa América Hoy.
Ethel Pozo admitió que ubica a su esposo Julián Alexander con GPS durante el programa América Hoy.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La hija de Gisela Valcárcel contó que una vez llamó a su esposo Julián Alexander cuando estaba cerca de la casa de Edson Dávila. "Eso es ser tóxica", dijo el conductor.

Ethel Pozo admitió que ubica a su esposo Julián Alexander por GPS. La conductora de América Hoy e hija de Gisela Valcárcel no tuvo reparos en afirmar que siempre que quiere llama al productor y director de televisión y puede ver dónde se encuentra.

Fue durante una entrevista con Melissa Klug en el mencionado programa que Janet Barboza le preguntó si usa GPS para poder saber donde está Jesús Barco, futbolista con quien se reconcilió recientemente.

“No, no”, respondió la popular ‘Blanca de Chucuito’. “Yo pregunto porque muchas mujeres sé que tienen GPS”, replico Barboza. “Eso es ser tóxica, señora”, exclamó Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’.

Enseguida, Ethel Pozo afirmó que ella sí usa GPS junto a su esposo Julián Alexander, con quien se casó en setiembre de 2022. “Yo tengo (GPS) y mi esposo también”, comenzó diciendo Ethel contando una anécdota en la casa de Edson Dávila.

“Estábamos en la casa de Edson Dávila almorzando y llamé a mi esposo para que me ayude. Lo vi (en el celular), él estaba cerca y lo llamé”, expresó la presentadora de televisión, quien conoció a Julián Alexander por medio de Melissa Paredes.

Ethel Pozo y Julián Alexander se casaron el 10 de septiembre de 2022.
Ethel Pozo y Julián Alexander se casaron el 10 de septiembre de 2022.

Ethel Pozo volvió a 'América Hoy' luego de su viaje a España

Ethel Pozo regresó a la conducción de América Hoy. La hija de Gisela Valcárcel apareció el último 5 de setiembre en el set de del programa luego de diez días de ausencia debido al viaje que hizo a España junto a su esposo Julián Alexander y su hija mayor. Todo esto en medio de la polémica entre su madre Gisela y el canal América Televisión con el anuncio del cierre del magacín ante un supuesto conflicto.

Pozo reapareció en el programa al ser anunciada por Janet Barboza y sus otros compañeros del programa. “Aquí estoy. Muy buenos días para todo el Perú. Qué alegría para mí. Comienza la diversión. Es un lindo día porque comienza aquí en América Hoy”, comenzó diciendo emocionada Ethel mientras lucía un llamativo vestido rojo.

Asimismo, Edson Dávila, ‘Giselo’, bromeó con la conductora resaltando su bronceado tras su llegada de España, país donde tuvo que dejar a su hija para el inicio de sus estudios universitarios.

"Estuve en 29 grados, pero no pude tomar sol porque me fui a instalar a mi hija, que ni hablo del tema porque ya lloro. No he podido abrir la puerta de su cuarto ayer cuando he llegado. Muchas mamás me entienden, pero ya estoy aquí. ¡Qué felicidad estar con ustedes!”, sostuvo la personalidad de televisión.

Ethel Pozo es la única hija de la exconductora y presentadora de televisión Gisela Valcárcel.
Ethel Pozo es la única hija de la exconductora y presentadora de televisión Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo despidió entre lágrimas a su hija mayor en España

Ethel Pozo conmovió las redes sociales con un emotivo video al lado de su hija Doménica. La conductora compartió uno de los momentos más difíciles de su vida: el alejamiento de su pequeña, quien decidió quedarse en España para iniciar sus estudios universitarios de arquitectura en el país europeo.

Ethel no pudo contener las lágrimas al ver cómo la joven tenía su primer día de clases en un lugar donde vivirá lejos de ella pues Ethel sigue en Perú trabajando en la conducción del magacín América Hoy, entre otros proyectos profesionales.

Con la canción Abriendo Caminos, de Diego Torres y Juan Luis Guerra, se pudo ver a una emocionada Ethel Pozo, quien estaba llorando —y abrazando— a su hija con fuerza mientras le daba un beso antes de que se vaya al campus universitario donde iniciará sus clases.

“Llegó el gran día, mi Dome. ¡Te amamos! Te extrañaremos mucho, mi amor. Me voy feliz por ti, por todo lo que vas a aprender y experimentar en esta nueva etapa. Hoy empieza tu vida universitaria ¡es la mejor etapa! A estudiar mucho, princesa, que en casita te esperamos. Love you now and forever (Te amo hoy y por siempre)”, escribió la comunicadora y actriz en un texto sobre el conmovedor video publicado en Instagram.

ethel pozo Julián Alexander

