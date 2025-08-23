“Por presión de alguien”: Alejandra Baigorria insinúa que Onelia Molina influyó en el fin de su amistad con Mario Irivarren

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandra Baigorria sorprendió al pronunciarse sobre el fin de su amistad con Mario Irivarren, con quien compartió una relación cercana dentro y fuera de la televisión. La empresaria confirmó que ya no mantiene contacto con el integrante de Esto es Guerra y que fue él quien decidió cortar toda comunicación.

Según explicó, el distanciamiento se habría generado tras roces vinculados a la actual pareja de Irivarren, Onelia Molina, y a ciertas situaciones que provocaron incomodidad en su entorno. “Me dejó de seguir de la nada, después de haberme dicho que nos desbloqueemos”, reveló.

La modelo aseguró que la ruptura en la comunicación fue repentina y sin explicación clara, lo que le generó sorpresa y molestia. “También me enteré que me dejó de seguir cuando él fue el que me dijo que nos volvamos a seguir, que nos desbloqueemos, después del matrimonio”, comentó.

Baigorria también cuestionó la actitud de Irivarren en Esto es Guerra, donde evitó pronunciarse sobre su amistad con ella. “Me molesta, pues, que él no se refiera a la amistad. No sé, por presión de alguien… Soy la más odiada por esa relación”, expresó, insinuando una posible influencia de Onelia Molina.

Finalmente, la empresaria lamentó la falta de claridad y responsabilidad emocional de su examigo. “Yo odio las victimizaciones. Acá hay que ponerse los pantalones, asumir las responsabilidades de cada uno y ya está”, sentenció.

Onelia Molina afirma que Mario Irivarren es “el amor de su vida”

Onelia Molina mencionó que la reconciliación con Mario Irivarren se dio luego de que retornaron de su viaje a Chile por Fiestas Patrias. “Yo siento que ese viaje fue para reconectar”, señaló la chica reality

Del mismo modo, recalcó las cualidades que tiene Irivarren con ella como pareja. “Yo sigo pensando que Mario es una persona increíble que tiene muchos valores, es lindo. Conmigo es cariñoso”, sostuvo. “Yo siento que la gente, de repente, ven en Mario un hombre más formal, más serio, que quiere cuidar la relación, pero conmigo es un excelente ser humano”, añadió.

Al ser consultada por Ethel Pozo sobre si considera que Irivarren es “el amor de su vida”, la arequipeña aseguró. “Sí (es el amor de mi vida). Si estoy con él, y he decidido darle una segunda oportunidad, es porque si siento que es un hombre que vale la pena y porque lo amo”, acotó la influencer.

Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren a inicios de mayo, pero regresaron meses después.Fuente: Instagram: @oneliamolina_

¿Por qué Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren?

Onelia Molina puso fin a su relación con Mario Irivarren a inicios de mayo. Por medio de su cuenta de Instagram, la integrante de Esto es guerra dio a conocer su ruptura con Irivarren tras la polémica durante la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao donde este le dijo a Baigorria que llamaría a su expareja Vania Bludau quien estaba detrás de él en el evento.

“Hago de conocimiento público que he decidido poner fin a mi relación con Mario Irivarren. No ha sido una decisión fácil, considerando el tiempo compartido y el cariño construido, pero sí ha sido una decisión necesaria para mi paz y tranquilidad”, escribió la modelo en un comunicado.

En ese sentido, Onelia recalcó que, a pesar del cariño que ambos se tienen, optó por seguir con su vida “por caminos separados”. “Ha llegado el momento de seguir caminos separados. Me quedo con el amor, el respeto y el afecto que existieron durante estos dos años de relación”, señaló.