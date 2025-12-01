Últimas Noticias
Samahara Lobatón pone fin a su relación con Bryan Torres y este responde: "No fue por infidelidad"

Samahara Lobatón anunció el fin de su relación con Bryan Torres por supuesta
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La hija de Melissa Klug mencionó que su decisión se da por una supuesta "falta de respeto y compromiso" del cantante Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos.

Samahara Lobatón puso fin a su relación con Bryan Torres. Por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales este lunes, la segunda hija de Melissa Klug resaltó que su decisión se dio debido a “una falta de respeto y compromiso” del cantante y padre de sus dos últimos hijos.

“Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, se lee en el pronunciamiento de la exchica reality.

Del mismo modo, la también influencer resaltó que ya había advertido a Bryan Torres que “no aceptaría ninguna situación” que pueda vulnerar la “tranquilidad” de su familia.

“Por experiencias previas, de conocimiento público, dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de muestra familia. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados”, sostuvo.

Seguidamente, Samahara, quien es la hija de Klug con el exjugador Abel Lobatón, mencionó que “cierra esta etapa con la frente en alto”. “Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza”, señaló.

Por último, agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo. “Agradezco profundamente a mis amigos y a mi familia, quienes me recuerdan cada día todo lo que mejorado en mi vida y me impulsan a seguir adelante, esta vez, sola pero más fuerte que nunca”, concluyó la exintegrante de Esto es guerra.

Bryan Torres descartó que ruptura con Samahara Lobatón sea por
Bryan Torres responde a Samahara Lobatón: “Me voy tranquilo”

Bryan Torres decidió responder al comunicado de Samahara Lobatón, quien mencionó que hubo “una falta de respeto” de parte de este.  

Fue en su cuenta de Instagram que el músico recalcó que su hija Galiana (con Sandra Jiménez), y los demás familiares, de su entorno, saben lo que realmente sucedió.

“Por respeto a mis hijos, no diré nada, que ellas están involucradas en todo esto por el trato en general que se viene realizando, comenzando por Galiana sí, Galiana y mi entorno cercano lo sabe y por los más pequeños también”, comenzó diciendo el productor musical.

“Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo. ¡Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan, y cuándo hay que irse hay que irse! ¡En el momento exacto, sin esperar más!”, añadió Torres.

En ese sentido, descartó que la ruptura con Samahara haya sido por una infidelidad. “No es por un tercero, ni conversaciones, ni infidelidad como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas”, sostuvo.

Finalmente, resaltó que seguirá con sus proyectos y que seguirá velando por el bienestar de sus tres pequeños hijos.

“¡Así que seguiré con mi vida tranquila como lo vengo haciendo, estoy puesto solo el trabajo y mis hijos! Esto no me lo ha redactado nadie, lo hablo desde mi corazón”, acotó.

Samahara Lobatón comunica el fin de su relación con Bryan Torres.

