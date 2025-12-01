Samahara Lobatón pone fin a su relación con Bryan Torres y este responde: "No fue por infidelidad"

Samahara Lobatón puso fin a su relación con Bryan Torres. Por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales este lunes, la segunda hija de Melissa Klug resaltó que su decisión se dio debido a “una falta de respeto y compromiso” del cantante y padre de sus dos últimos hijos.

“Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, se lee en el pronunciamiento de la exchica reality.

Del mismo modo, la también influencer resaltó que ya había advertido a Bryan Torres que “no aceptaría ninguna situación” que pueda vulnerar la “tranquilidad” de su familia.

“Por experiencias previas, de conocimiento público, dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de muestra familia. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados”, sostuvo.

Seguidamente, Samahara, quien es la hija de Klug con el exjugador Abel Lobatón, mencionó que “cierra esta etapa con la frente en alto”. “Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza”, señaló.

Por último, agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo. “Agradezco profundamente a mis amigos y a mi familia, quienes me recuerdan cada día todo lo que mejorado en mi vida y me impulsan a seguir adelante, esta vez, sola pero más fuerte que nunca”, concluyó la exintegrante de Esto es guerra.