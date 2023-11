Valeria Flórez contrajo matrimonio civil: "Empezando un nuevo capítulo"

¡Se casó! Después de un año de comprometidos, Valeria Flórez se casó con el piloto Andrés Ugarte Diez Canseco. Por medio de su cuenta de Instagram, la representante de Perú en el Miss Supranational 2023 compartió imágenes de su boda civil.

A la ceremonia solo fueron amigos cercanos, familiares de la pareja y su mascota; fue algo pequeño y privado, pero decidieron compartir fotos de este momento.

"Empezando un nuevo capítulo, te amo", escribió Valeria Flórez. Los comentarios no se hicieron esperar y varios personajes de la farándula le desearon los mejores éxitos en esta nueva etapa de su vida.

"Ay, los quiero mucho, mucha felicidad para ustedes dos", escribió su compañera de modelaje Tati Calmell, de la misma manera, el actor Germán Loero puso: "Muchas felicidades, hija". Por otro lado, sus fans se mostraron contentos de que en los certámenes de belleza ya aceptan a mujeres casadas por lo que esperan que participe en un Miss Perú para representarnos de manera internacional.

"Menos mal que el Miss Universo acepta casadas, porque todavía puedes dar batalla para ir", "Tienes que representar a Perú", "Debiste ganar el Miss Perú", "Felicidades, ojalá puedas participar en otro certamen", "Miles de bendiciones, Valeria, no dejes de participar en las competencias", fueron algunos mensajes.

Valeria Flórez y el inicio de su carrera musical

De 2007 a 2012, “América Kids” conquistó a la audiencia peruana gracias al carisma de un grupo de adolescentes que se encargó de conducir este espacio. Entre los miembros de esta generación, que luego hizo el salto a la serie “La AKdemia”, resaltó Valeria Flórez, quien actualmente continúa en la televisión y tiene además otro proyecto digital.

Aunque muchos no lo sabían, la artista de 25 años estudió música en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

“Me encantaría poder vivir de la música”, manifestó Flórez a RPP Noticias, previo al lanzamiento de su tema 'Ya no' (2020), no sin reconocer las complicaciones que acarrea este rubro. Y tampoco sin esconder sus ilusiones: “En unos años, me veo haciendo giras. Y sí, me encanta la televisión, me inicié ahí, pero son mundos distintos. Si pudiera quedarme con uno, elegiría la música en verdad”.

Tras su inicio con esta nueva canción, la cantante no le cierra las puertas a explorar otros géneros. “Uno tiene que hacer lo que al público le gusta y a ti te haga feliz. Inicié mi carrera con una canción bien potente, pero me encantaría inclinarme un poco más al pop, de repente algo urbano”, señaló. Y agregó que ya está evaluando lanzar un nuevo sencillo para el verano, “más movido de repente”.