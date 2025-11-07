Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

'Vamos al Var' y 'Los chistosos' de RPP llevaron la diversión al Megaplaza con grandes invitados

'Vamos al var' y 'Los chistosos' de RPP llevaron la diversión al Megaplaza con grandes invitados
'Vamos al var' y 'Los chistosos' de RPP llevaron la diversión al Megaplaza con grandes invitados | Fotógrafo: RPP
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Alan Diez, Jesús 'El Tanke' Arias, Pedro García y Kevin Pacheco estuvieron en la explanada de Megaplaza. También estuvieron Hernán Vidaurre, Giovanna Castro y Manolo Rojas poniendo la cuota de humor.

RPP llevó este viernes dos de sus grandes programas a Megaplaza. Tanto ‘Vamos al Var’ como ‘Los Chistosos’ se transmitieron en vivo desde el mencionado centro comercial ubicado en Independencia ante cientos de personas que pudieron disfrutar de las ocurrencias y del talento de sus integrantes con baile, canto y un show con grandes estrellas invitadas.

En un primer momento, ‘Vamos al Var’ comenzó a poner la cuota de chispa con sus miembros: Alan Diez, Jesús 'El Tanke' Arias, Pedro García y Kevin Pacheco. Además de la presencia del productor del programa Mario Pinedo.

“De lo mejor. Estamos contentos de traer acá el espacio que tenemos en la noche a la gente de Megaplaza. Es un buen lugar para que la gente se acerque a nosotros y nosotros nos acercamos a ellos. Esa unión siempre tiene que estar”, comentó Alan Diez.

Del mismo modo, Jesús Arias estuvo impresionado con la presencia del público. “Extraordinario que la gente venga. Nos encanta estar acá. Hay gente con carteles de todos los programas de RPP. Hay gente de Los Chistosos”, comentó.

Por su parte, Pedro García, ‘El internacional’, remarcó su satisfacción de regresar a Megaplaza para un programa en vivo. “He venido (alguna vez). Hace mucho tiempo no vengo, pero sí he venido. Es bonito ver a la gente cómo transita con tanta calma”, sostuvo.

Jesús
Jesús "El Tanke" mostró su satisfacción por llevar 'Vamos al Var' a Megaplaza. | Fuente: RPP
El público de Megaplaza se divirtió con Los Chistosos y Vamos al Var de RPP
El público de Megaplaza se divirtió con Los Chistosos y Vamos al Var de RPP | Fotógrafo: RPP
Jesús
Jesús "El Tanke" y Pedro García durante la presentación de 'Vamos al Var' en Megaplaza

Los Chistosos’ trajeron sus mejores imitaciones a Megaplaza

Los Chistosos’ llevaron el verdadero humor a Megaplaza. Sus miembros Hernán Vidaurre, Giovanna Castro y Manolo Rojas trajeron sus mejores imitaciones de políticos, celebridades y demás personajes famosos de la farándula local.

En un primer momento, Giovanna salió al frente del estrado como la expresidenta Dina Boluarte recordando las polémicas de la exmandataria como el reloj Rolex regalado por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, así como las cirugías estéticas que se habría realizado Boluarte durante su gestión.

“Me fui, pero no con pena, si con buen sueldo. Vine a Megapalza para comprarme un Rolex (…) Al final me quedé con mis retoquitos como Flavia Laos”, comentó la imitadora haciendo reír al público.

Del mismo modo, Manolo Rojas apareció con la voz del gobernador de La Libertad, César Acuña, recordando sus más célebres frases que se volvieron virales en los medios de comunicación.

“La gente hoy está feliz porque es feliz. ¿Por qué la gente habla? Porque tiene boca. Está comprobado que del cien por ciento, el cincuenta por ciento es la mitad”, señaló.

Por otro lado, Hernán Vidaurre sacó su clásica parodia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski haciendo gozar a las personas con sus ocurrencias. Otros personajes que se imitaron fueron: Susy Díaz, Flor Polo, el papa León XIV, Fernando Carvallo, Mávila Huertas, entre otros más.

Los conductores de Vamos al Var, presentes en el evento en Megaplaza.
Los conductores de Vamos al Var, presentes en el evento en Megaplaza. | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP

Farik Grippa, 'Chechito' y Brenda Carvalho llevaron la fiesta a Megaplaza

Los Chistosos también trajeron artistas invitados en su presentación en Megaplaza. Para hacer bailar al público, llegó el salsero peruano Farik Grippa entonando la canción En peligro de extinción.

También estuvo presente el cantante Sergio Romero, ‘Chechito’, uno de los grandes cantantes de la chicha de los últimos años. Hernán Vidaurre no perdió la oportunidad para imitar la voz del popular ‘Chechito’ entonando su gran éxito Cuando pienso en ti.

“Ustedes ya son parte de la historia de la música y del arte peruano”, expresó Farik Grippa agradeciendo así a los tres integrantes de Los Chistosos.

Seguidamente, Giovanna Castro se animó a bailar un poco de cumbia con Chechito generando risas y aplausos entre los presentes. En ese sentido, Farik Grippa no perdió la oportunidad de bailar una salsa con la imitadora.

Luego de realizar un concurso con el público, la brasileña Brenda Carvalho hizo su aparición en la mesa para hablar de sus primeros años en el Perú y su relación con el exfutbolista Júlio César de Andrade Moura, conocido como Julinho.

Finalmente, la exintegrante de Axé Bahía realizó una coreografía animando a todos los presentes con sus pasos de baile de la música brasileña e imponiendo el ritmo para despedir el programa Los Chistosos, de RPP, en Megapalza.

Hernán Vidaurre haciendo su imitación de Pedro Pablo Kuczynski
Hernán Vidaurre haciendo su imitación de Pedro Pablo Kuczynski. | Fuente: RPP

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Vamos al Var Los Chistosos Megaplaza Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA