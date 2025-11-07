'Vamos al var' y 'Los chistosos' de RPP llevaron la diversión al Megaplaza con grandes invitados

RPP llevó este viernes dos de sus grandes programas a Megaplaza. Tanto ‘Vamos al Var’ como ‘Los Chistosos’ se transmitieron en vivo desde el mencionado centro comercial ubicado en Independencia ante cientos de personas que pudieron disfrutar de las ocurrencias y del talento de sus integrantes con baile, canto y un show con grandes estrellas invitadas.

En un primer momento, ‘Vamos al Var’ comenzó a poner la cuota de chispa con sus miembros: Alan Diez, Jesús 'El Tanke' Arias, Pedro García y Kevin Pacheco. Además de la presencia del productor del programa Mario Pinedo.

“De lo mejor. Estamos contentos de traer acá el espacio que tenemos en la noche a la gente de Megaplaza. Es un buen lugar para que la gente se acerque a nosotros y nosotros nos acercamos a ellos. Esa unión siempre tiene que estar”, comentó Alan Diez.

Del mismo modo, Jesús Arias estuvo impresionado con la presencia del público. “Extraordinario que la gente venga. Nos encanta estar acá. Hay gente con carteles de todos los programas de RPP. Hay gente de Los Chistosos”, comentó.

Por su parte, Pedro García, ‘El internacional’, remarcó su satisfacción de regresar a Megaplaza para un programa en vivo. “He venido (alguna vez). Hace mucho tiempo no vengo, pero sí he venido. Es bonito ver a la gente cómo transita con tanta calma”, sostuvo.