"Ella sabe que la amo": Samahara Lobatón reacciona ante ruptura de Melissa Klug y Jesús Barco

Samahara Lobatón se pronuncia tras separación de Melissa Klug y Jesús Barco.
Samahara Lobatón se pronuncia tras separación de Melissa Klug y Jesús Barco. | Fuente: Instagram (melissaklugoficial)/(elvalordelaverdadoficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La hija de Melissa Klug se sinceró sobre la separación de su madre y Jesús Barco. Samahara Lobatón regresó al Perú tras dar a luz a su tercer hijo en Estados Unidos.

Samahara Lobatón se sinceró sobre la reciente ruptura de su madre Melissa Klug y Jesús Barco. Si bien evitó profundizar sobre el tema, la influencer tuvo palabras muy cariñosas para su progenitora, quien confirmó su separación del futbolista semanas atrás.

Fue en el set del programa Magaly TV: La Firme que la segunda hija de Melissa Klug mencionó que pronto será su progenitora quien dará detalles de su ruptura amorosa.

“¿Y cómo está tu mamá? ¿Cómo la estás apoyando en este momento difícil de pareja?”, le preguntó Magaly Medina a Samahara. “En verdad de ese tema no tengo nada que hablar. Mi mamá sabe que yo la amo, la adoro y que es mi vida, nada más. Ella ya en algún momento saldrá a aclararlo”, respondió Lobatón.

En otro momento, la exchica reality señaló que se mudó al frente de la casa de Melissa Klug por lo que pueda hablar con ella mucho más que antes.

“Ahora todas vivimos juntitas, mi hermana vive en la otra esquina, mi mamá al frente y mi abuela a la otra cuadra. Fue difícil convencer a Bryan de irnos tan lejos, pero era necesario para todos nosotros estar juntos. Yo veo a mi mamá todos los días”, comentó.

Del mismo modo, Bryan Torres, quien estuvo en el set de Magaly Medina con Samahara, reveló cómo se lleva actualmente con la popular ‘Blanca de Chucuito’.

“La señora Melissa una vez me cuadró y de ahí ya estoy curado. Ingreso a su casa, me ha abierto las puertas y yo le tengo mucho respeto y cariño a toda la familia”, sostuvo.

Samahara Lobatón contó que ahora vive en la esquina de la casa de Melissa Klug.
Samahara Lobatón contó que ahora vive en la esquina de la casa de Melissa Klug. | Fuente: Instagram (melissaklugoficial)

Melissa Klug confirmó su separación de Jesús Barco y reveló "crisis de pareja"

Melissa Klug terminó su relación con Jesús Barco. Esto, luego de que se mostrarán imágenes del futbolista en una azotea con piscina junto a los jugadores Carlos Ascues y Alexi Gómez y otras dos mujeres que estaban en bikini.

El programa Magaly TV: La Firme mostró al exjugador de Sport Boys tomando cerveza al lado de los dos deportistas mientras reían acompañados de las féminas demostrando una gran confianza.

De igual manera, Barco apareció hablando por teléfono en la noche el mismo día antes de continuar con la celebración en un Airbnb donde estaban los mencionados jugadores.

Ante esto, el programa se contactó con Melissa Klug quien mostró, en mensajes de WhatsApp, que ya sabía de las reuniones de su pareja. “Acá él está jugando, pero está saliendo con una de acá de Huánuco”, se lee en la imagen de un comentario capturado por Klug. “Mira lo que mandan”, escribió la empresaria.

Al ser consultada por Magaly TV de si decidió romper con Jesús Barco, respondió: “Cómo dije, estamos separados atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Como te dije supuestamente hasta lo que yo sabía no era por terceras personas”.

De igual manera, la expareja de Jefferson Farfán consideró como “falta de respeto” que el deportista nacional ande en salidas ajenas a su relación.

"Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres. Yo los he visto cuando he estado allá. Pero ya pues, el simple hecho de estar él presente es una falta de respeto. ¿Qué más habrán hecho? No lo sé”, sostuvo Klug. Finalmente, Melissa señaló: “Ahora estoy mentalizada en recuperarme. Yo sabré qué decisión tomar”.

Melissa Klug afirmó estar separada de Jesús Barco tras
Melissa Klug afirmó estar separada de Jesús Barco tras "atravesar crisis" de pareja. | Fuente: Instagram

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer hijo en Estados Unidos

Samahara Lobatón se convirtió en madre por tercera vez. La influencer peruana celebró la llegada de su tercer hijo Asael en Estados Unidos causando una conmovedora reacción en su pareja Bryan Torres.

Por medio de sus redes sociales, Samahara compartió una foto donde le ve claramente emocionada, recibiendo en brazos a su criatura y mostrando las lágrimas de Torres quien la veía desde el celular.

En ese sentido, la hija de Melissa Klug no dudó en poner otra foto de su bebé alzado por una de las enfermeras dentro de la habitación del centro hospitalario. “Bienvenido amor mío. Gracias a Dios”, escribió la también personalidad de televisión.

Eso no es todo. El propio Bryan Torres compartió una publicación donde expresó su felicidad por la llegada del bebé. Con una foto del bebé en la incubadora, el músico dejó derramar unas lágrimas mientras veía la transmisión de su segundo hijo con Samahara.

"Todo lo que Dios hace es maravilloso y hoy me tocó vivirlo con mi familia. Nuestros planes eran otros, pero los planes y los tiempos de Dios son perfectos”, sostuvo el cantante urbano.

Por su parte, Melissa Klug también expresó su entusiasmo por la llegada de su nieto en sus historias en Instagram. “Bienvenido a mi primer nieto hombre, Asael. Gracias Dios mío, ellos están sanitos”, señaló la empresaria de 41 años mientras miraba al pequeño en una transmisión en vivo.

melissa klug Jesús Barco Samahara Lobatón

