"Ella sabe que la amo": Samahara Lobatón reacciona ante ruptura de Melissa Klug y Jesús Barco

Samahara Lobatón se sinceró sobre la reciente ruptura de su madre Melissa Klug y Jesús Barco. Si bien evitó profundizar sobre el tema, la influencer tuvo palabras muy cariñosas para su progenitora, quien confirmó su separación del futbolista semanas atrás.

Fue en el set del programa Magaly TV: La Firme que la segunda hija de Melissa Klug mencionó que pronto será su progenitora quien dará detalles de su ruptura amorosa.

“¿Y cómo está tu mamá? ¿Cómo la estás apoyando en este momento difícil de pareja?”, le preguntó Magaly Medina a Samahara. “En verdad de ese tema no tengo nada que hablar. Mi mamá sabe que yo la amo, la adoro y que es mi vida, nada más. Ella ya en algún momento saldrá a aclararlo”, respondió Lobatón.

En otro momento, la exchica reality señaló que se mudó al frente de la casa de Melissa Klug por lo que pueda hablar con ella mucho más que antes.

“Ahora todas vivimos juntitas, mi hermana vive en la otra esquina, mi mamá al frente y mi abuela a la otra cuadra. Fue difícil convencer a Bryan de irnos tan lejos, pero era necesario para todos nosotros estar juntos. Yo veo a mi mamá todos los días”, comentó.

Del mismo modo, Bryan Torres, quien estuvo en el set de Magaly Medina con Samahara, reveló cómo se lleva actualmente con la popular ‘Blanca de Chucuito’.

“La señora Melissa una vez me cuadró y de ahí ya estoy curado. Ingreso a su casa, me ha abierto las puertas y yo le tengo mucho respeto y cariño a toda la familia”, sostuvo.