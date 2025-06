"Paolo Guerrero no hace milagros": Ana Paula Consorte cuestiona el juego de Perú ante Ecuador

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ana Paula Consorte decidió pronunciarse luego del partido entre Perú y Ecuador el último martes 10 de junio en el Estadio Nacional. Por medio de sus mensajes directos en Instagram, la modelo brasileña defendió a su actual pareja, Paolo Guerrero, tras el encuentro con los ecuatorianos que acabó sin goles.

Del mismo modo, la también bailarina de 32 años criticó el planteamiento del director técnico Óscar Ibáñez al considerar que este debió hacer cambios durante el partido donde Paolo Guerrero fue el único delantero.

“Mi opinión sobre el juego, recordando que es solo mi opinión”, comenzó diciendo la ‘garota’. “Los mejores en el partido de hoy, Zambrano y Carrillo. Tardaron en sustituir a algunos. Desde el principio era visible que no estaban para jugar, perdiendo la pelota, fallando todo”, comentó.

En ese sentido, consideró que el mal planteamiento no permitió que Paolo Guerrero marcara un gol. “El balón llegó poco a Paolo. Él no lleva el equipo en la espalda y no hace milagros. Como cualquier delantero, si la pelota no llega, no hay gol. Había un jugador en el banquillo que me hubiera gustado ver jugar”, sostuvo.

Finalmente, Ana Paula Consorte destacó al rival de Perú. “Ecuador corre mucho. Buen equipo, pero con uno menos, Perú podría haber marcado un gol. Eso es todo. Buenas noches, chicos”, concluyó.

Ana Paula Consorte reveló que ya tiene planes de boda con Paolo Guerrero.Fuente: Instagram

Doña Peta celebró su cumpleaños con Ana Paula Consorte

Doña Peta, madre del futbolista Paolo Guerrero, celebró su cumpleaños número 75 con una gran fiesta en un local de Chorrillos, donde derrochó energía al bailar junto con Ana Paula Consorte, pareja de su hijo.

En el evento, realizado el último 29 de mayo, asistieron familiares y amigos cercanos. La fiesta estuvo animada por la popular orquesta Los Conquistadores de la Salsa y la reconocida cantante cubana Tania Pantoja, quienes pusieron a todos los invitados a disfrutar de una noche llena de música y sabor.

Uno de los momentos más destacados de la velada fue cuando Doña Peta se robó el show bailando salsa con Ana Paula, demostrando que a sus 75 años mantiene una gran energía. El video del baile ya circula en redes sociales, donde ha generado comentarios positivos despejando dudas sobre el supuesto alejamiento entre ambas.

Ana Paula Consorte es la actual pareja del delantero peruano Paolo Guerrero. | Fuente: Instagram

Ana Paula Consorte reveló que tiene planes de boda con Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte contó que ya viene planificando su boda con Paolo Guerrero. La brasileña fue consultada si ya está pensando en ir al altar junto con el delantero de Alianza Lima tras mostrarse muy unidos en sus redes sociales.

"Ah, se viene (nuestra boda), pero por ahora estamos como planeando, pero vamos a ver (que pasa)", declaró la también influencer. Seguidamente, resaltó que viene disfrutando de su relación con el popular 'Depredador'." Vamos muy bien. Super tranquilos", mencionó a las cámaras de América Espectáculos.

En otro momento, Ana Paula Consorte ratificó que tanto ella como Paolo Guerrero quieren tener una hija. "Si, yo quiero una mujercita. Yo y Paolo queremos", remarcó.

Cabe resaltar que Guerrero tiene dos hijos varones con la modelo. "A los dos les encanta la pelota. Yo soy su entrenadora. Son super traviesos y lindos", acotó. Semanas atrás, Consorte publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos junto con el seleccionado peruano mostrando que están muy unidos como pareja.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis