Vania Bludau reveló los difíciles momentos que vivió por tener hipotiroidismo. | Fuente: Instagram

Vania Bludau, la ganadora de "Reinas del show", reveló los difíciles momentos que vivió por el hipotiroidismo, enfermedad que se le diagnosticó hace unos años y con la que aún convive.

De un momento a otro, subía de peso de manera drástica y, aunque se cuidaba, esta tendencia no paraba lo cual la deprimía. "Estaba regia, normal, hacía ejercicio y chévere todo. Pero de un mes a otro subí de peso como loca. Subí como 10, casi 12 kilos. Me dio hipotiroidismo, hasta el día de hoy lo tengo, mi metabolismo dejó de funcionar y andaba deprimida todo el tiempo. Fue horrible", contó en el programa "Estás en todas".

Esta enfermedad, afectó su estado de ánimo ya que se vio perjudicada en el trabajo, en ese momento ingresó a "Esto es guerra", además de ser criticada por su peso. Recién en el 2015, Vania Bludau reveló que sufría hipotiroidismo. Ella recordó cómo vivió esos días.

"Me sentía superdeprimida y muy mal. Comía normal, a veces no comía de loca, me pesaba todos los días y seguía subiendo. El estrés me causó eso", sostuvo la exchica 'reality' y ganadora de "Reinas del show".

Vania Bludau contó cómo fue su amistad con Legarda. | Fuente: Instagram

¿ROMANCE CON LEGARDA?

Vania Bludau comentó que conoció al fallecido cantante Legarda cuando llegó al Perú para promocionar su canción con Leslie Shaw. Ambas jóvenes participaban en "Reyes del show" y fue la intérprete quien los presentó.

"Salimos, pero no se dio como relación porque él estaba viviendo en Colombia y yo viajaba a Miami y Lima. Por eso no se concretó nada", explicó la artista quien guarda buenos momentos del músico colombiano.

Vania Bludau ganó "Reinas del show". | Fuente: Instagram

INGRESO A 'REALITY'

Tras su triunfo en el programa de Gisela Valcárcel, Vania Bludau viajará a Miami ─donde vive junto a su prometido Frank Dello Russo─ para comenzar a grabar un nuevo 'reality' "Palm House".

"Estoy en un 'reality' con otras chicas latinas que viven en Miami y son de diferentes países", comentó. En el programa, que busca contar cómo es el día a día de las famosas, compartirá créditos con Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán.

En tanto, Vania Bludau continúa con sus planes de matrimonio, en Perú, para el próximo año. Ella ha planeado invitar entre 100 y 150 personas, familia y amigos, para que estén "las personas que han compartido mi relación y vida". Antes de la boda, es posible que la familia del novio conozca Iquitos.