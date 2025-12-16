Últimas Noticias
¿Alessia Rovegno confirma nuevo romance? ExMiss Perú habla de Álvaro Villacorta por primera vez

Alessia Rovegno habló por primera vez sobre su pareja Álvaro Villacorta.
Alessia Rovegno habló por primera vez sobre su pareja Álvaro Villacorta. | Fuente: Instagram (alessiarovegno)
por Harold Quispe

·

¡Rompe su silencio! La modelo Alessia Rovegno fue consultada por Álvaro Villacorta, empresario con quien fue vista besándose y abrazándose afuera de su casa en Lima.

Días atrás, Alessia Rovegno fue captada con su nueva pareja en Lima. Amor y fuego mostró imágenes de la exMiss Perú luciendo muy cariñosa en público de Álvaro Villacorta, un empresario dedicado a los negocios y el comercio exterior.

Ahora, Rovegno, quien terminó su mediática relación con el modelo Hugo García en octubre de 2024, habla por primera vez de Álvaro Villacorta, con quien también fue vista paseando tomada de la mano en las calles de Miami, en Estados Unidos.

"Bueno, con todo respeto, no me gustaría dar mucho detalle de ese tema", comenzó diciendo la modelo de 27 años a una reportera del mencionado programa de espectáculos.

No obstante, Rovegno cambió de opinión y aseguró que pronto contará detalles de su nueva relación con Álvaro Villacorta, quien es diez años mayor que la también cantante.

"Seguramente más adelante compartiré más, pero, por ahora, quisiera guardármelo (…) Me tengo que ir. Seguramente más adelante contaré más (de mi relación). Por ahora, no", concluyó Alessia antes de subirse a su camioneta.

Alessia Rovegno se lució con nueva pareja a un año de terminar su relación con Hugo García.
Alessia Rovegno se lució con nueva pareja a un año de terminar su relación con Hugo García. | Fuente: Instagram

Alessia Rovegno se lució enamorada con nueva pareja en Lima

Alessia Rovegno ya tiene un nuevo amor. La exMiss Perú fue captada con su nueva pareja en Lima mostrándose cariñosa en público y luciendo muy enamorada de Álvaro Villacorta, un empresario dedicado a los negocios y el comercio exterior.

Según las imágenes mostradas por Amor y fuego, la modelo apareció saliendo de su casa en Lima para dirigirse corriendo emocionada hacia su nueva pareja, quien llegó en un lujoso auto blanco.

Después de que el joven abriera la maletera para entregarle unas cosas a la hija de Bárbara Cayo, ella lo abraza con fuerza para luego colocarle su mano en la cintura de él dándole un amoroso beso en los labios demostrando la confianza y el cariño que se tienen.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Rovegno aparece junto con Villacorta. La semana pasada, Amor y fuego mostró imágenes de ambos caminando de la mano juntos en Miami saliendo de compras.

Asimismo, el programa de espectáculos reveló que la nueva pareja regresó a Lima de Estados Unidos el último 8 de diciembre lo que confirmaría el romance de Alessia, quien terminó su relación con Hugo García en octubre de 2024.

¿Quién es la nueva pareja de Alessia Rovegno?

Alessia Rovegno fue vista besándose con Álvaro Villacorta Canessa, un empresario de 37 años dedicado al rubro de comercio exterior.

Según su perfil profesional, Álvaro es gerente de cuatro empresas y socio de dos compañías adicionales. De igual manera, integra parte del directorio de una reconocida empresa de gestión de recursos humanos junto con su padre y su hermano.

De acuerdo con información de Amor y fuego, Villacorta Canessa tiene en su posesión un auto Porche, además, de otras propiedades.

Por otra parte, se conoció que Villacorta es militante de Somos Perú dando aportes económicos a la agrupación política desde el 2014. Ahora, aparece como la nueva pareja de Alessia Rovegno, diez años menor que él.

@riclatorrez 11.12/11: #AlessiaRovegno a los besos con su nueva novio #AlvaroVillacorta . #HugoGarcia ♬ sonido original - Ric La Torre
