¿Alessia Rovegno confirma nuevo romance? ExMiss Perú habla de Álvaro Villacorta por primera vez

Días atrás, Alessia Rovegno fue captada con su nueva pareja en Lima. Amor y fuego mostró imágenes de la exMiss Perú luciendo muy cariñosa en público de Álvaro Villacorta, un empresario dedicado a los negocios y el comercio exterior.

Ahora, Rovegno, quien terminó su mediática relación con el modelo Hugo García en octubre de 2024, habla por primera vez de Álvaro Villacorta, con quien también fue vista paseando tomada de la mano en las calles de Miami, en Estados Unidos.

"Bueno, con todo respeto, no me gustaría dar mucho detalle de ese tema", comenzó diciendo la modelo de 27 años a una reportera del mencionado programa de espectáculos.

No obstante, Rovegno cambió de opinión y aseguró que pronto contará detalles de su nueva relación con Álvaro Villacorta, quien es diez años mayor que la también cantante.

"Seguramente más adelante compartiré más, pero, por ahora, quisiera guardármelo (…) Me tengo que ir. Seguramente más adelante contaré más (de mi relación). Por ahora, no", concluyó Alessia antes de subirse a su camioneta.