Atlético de Madrid vs Galatasaray EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 7 de la Champions League?

Atlético de Madrid vs Galatasaray EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 7 de la Champions League.

Atlético de Madrid vs Galatasaray EN VIVO: se enfrentan este miércoles 21 de enero por la fecha 7 de la fase liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el RAMS Park de la ciudad de Estambul, desde las 12:45 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Galatasaray vs Atlético de Madrid: ¿cómo llegan a la fecha 7 de la fase liga de Champions League 2026?



Galatasaray llega al partido con la obligación de sumar de a tres. Perdió sus últimos partidos, resultados que lo han puesto en el puesto 18 con apenas nueve puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Galatasaray vs Atlético de Madrid en vivo por la fase liga de Champions League 2026?



El partido entre Galatasaray vs Atlético de Madrid se disputará este miércoles 21 de enero en el RAMS Park de la ciudad de Estambul (Turquía). El recinto tiene capacidad para 52 600 espectadores.

¿A qué hora juegan Galatasaray vs Atlético de Madrid en vivo por la fase liga de Champions League 2026?



En Perú , el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid comienza a las 12:45 p.m.

, el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid comienza a las 12:45 p.m. En Turquía , el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid comienza a las 8:45 p.m.

, el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid comienza a las 8:45 p.m. En España , el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid comienza a las 6:45 p.m.

, el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid comienza a las 6:45 p.m. En Colombia, el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid comienza a las 12:45 p.m.

En Ecuador, el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid comienza a las 12:45 p.m.

En Bolivia, el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid comienza a la 1:45 p.m.

En Venezuela, el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid comienza a la 1:45 p.m.

En Chile, el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid comienza a las 2:45 p.m.

En Argentina, el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid comienza a las 2:45 p.m.

En Brasil, el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid comienza a las 2:45 p.m.

En Uruguay, el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid comienza a las 2:45 p.m.

En Paraguay, el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid comienza a las 2:45 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Galatasaray vs Atlético de Madrid en vivo?



El partido entre Galatasaray vs Atlético de Madrid se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Galatasaray vs Atlético de Madrid: alineaciones posibles

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Roland Sallai, Davinson Sánchez, Addulkerim Bardakci, Eren Elmali; Mario Lemina, Ilkay Gundogan; Leroy Sané, Yunus Akgün, Baris Yilmaz; Mauro Icardi.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marco Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Alex Baena; Alexander Sorloth y Julián Álvarez.