Barcelona vs. Slavia Praga EN VIVO: se enfrentan en partido clave por la fecha 7 de Champions League

Slavia Praga vs. Barcelona EN VIVO: se enfrentan este miércoles 21 de enero en el estadio Fortuna Arena, en Praga (Chequia). El partido corresponde a la fecha 7 de la fase liga de la Champions League 2025-26 y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Tras sumar 10 puntos de 18 posibles en las primeras 6 jornadas, el equipo de Hansi Flick, decimoquinto clasificado, apura sus opciones de evitar la eliminatoria de repesca con el duelo en Praga y la visita del Copenhague la próxima semana al Camp Nou.

Dos rivales que, teóricamente, están varios peldaños por debajo del nivel del Barcelona, que, de sumar un pleno de seis puntos en las últimas dos jornadas, deberá esperar los resultados de sus rivales directos para consumar la clasificación directa para octavos de final.

Además de ganar, al Barça también le interesa hacerlo con una amplia diferencia de goles para gozar de más opciones en el caso de empatar a puntos con otros equipos en la numerosa pugna por acabar entre los ocho primeros.



Slavia Praga vs Barcelona: Altas y bajas para la fecha 7 de la fase liga de Champions League 2026

El equipo local no contará con el volante Dominik Javorcek por lesión. En tanto, Barcelona tiene suspendido a Lamine Yamal, está lesionado Ferran Torres, Mar-André ter Stegen se va cedido al Girona y Joao Cancelo no está inscrito en la fase liga del torneo.

¿Cuándo y dónde juegan Slavia Praga vs Barcelona EN VIVO por la fecha 7 de la fase liga de Champions League 2026?

El partido entre Slavia Praga vs. Barcelona se disputará el miércoles 21 de enero en el estadio Fortuna Arena, en Praga (Chequia). El recinto tiene capacidad para recibir a 19 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Slavia Praga vs Barcelona EN VIVO por la fase liga de Champions League 2026?

En Perú , el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 9:00 p.m.



, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Slavia Praga vs Barcelona EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y distintos países de Sudamérica por ESPN, en Argentina por ESPN 2 y en México por FOX One. En España se verá por Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos por TUDN.

Vía streaming el Slavia Praga vs. Barcelona se puede ver en la plataforma Disney+Premium. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Slavia Praga vs Barcelona: alineaciones posibles

Slavia Praga: J. Stanek; T. Vlcek, S. Chaloupek, D. Zima; D. Moses, C. Zafeiris, M. Sadilek, Y. Mbodji; L. Provod, Y. Sanyang y T. Chorý.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Fermín López, Pedri González; Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford; y Robert Lewandowski.