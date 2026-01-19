Barcelona vs. Slavia Praga: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 7 de la Champions League?

Barcelona ha tenido un andar irregular en la fase liga de la actual Champions League, con tres triunfos en seis partidos jugados que tienen al elenco azulgrana fuera de la clasificación directa a los octavos de final.

Su último partido en el certamen fue la victoria 2-1 sobre el Eintracht Frankfurt, donde recuperó posiciones, aunque siguió con el registro de que ni Raphinha y Lewandowski, sus goleadores en la campaña anterior, han convertido hasta el momento.

Ello apunta a cambiar visitando a un Slavia Praga que está entre los últimos lugares, sin victorias hasta la fecha y jugándose sus últimas chances para continuar en carrera.

Slavia Praga vs Barcelona: ¿cómo llegan a la fecha 7 de la fase liga de Champions League 2026?

Slavia Praga no registra triunfos en la Champions League, contando solo con tres puntos producto de tres empates. Por su lado, el Barcelona es decimoquinto y el último fin de semana cayó en LaLiga ante la Real Sociedad (2-1).

¿Cuándo y dónde juegan Slavia Praga vs Barcelona EN VIVO por la fecha 7 de la fase liga de Champions League 2026?

El partido entre Slavia Praga vs. Barcelona se disputará el miércoles 21 de enero en el estadio Fortuna Arena, en Praga (Chequia). El recinto tiene capacidad para recibir a 19 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Slavia Praga vs Barcelona EN VIVO por la fase liga de Champions League 2026?

En Perú , el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 9:00 p.m.



, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Slavia Praga vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Slavia Praga vs Barcelona EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y distintos países de Sudamérica por ESPN, en Argentina por ESPN 2 y en México por FOX One. En España se verá por Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos por TUDN.

Vía streaming el Slavia Praga vs. Barcelona se puede ver en la plataforma Disney+Premium. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Slavia Praga vs Barcelona: alineaciones posibles

Slavia Praga: J. Stanek; T. Vlcek, S. Chaloupek, D. Zima; D. Moses, C. Zafeiris, M. Sadilek, Y. Mbodji; L. Provod, Y. Sanyang y T. Chorý.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Fermín López, Pedri González; Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford; y Robert Lewandowski.

Slavia Praga vs Barcelona: Últimos resultados

16/01/2026 | Slavia Praga 2-1 Brann – Amistoso

10/01/2026 | Karlsruhe 1-1 Slavia Praga – Amistoso

06/01/2026 | Basilea 4-2 Slavia Praga – Amistoso