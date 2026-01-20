Últimas Noticias
Partidos de hoy, miércoles 21 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 21 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Slavia Praga por la Champions League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, miércoles 21 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League – UEFA

12:45 p.m. Galatasaray vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium, ESPN

12:45 p.m. Qarabag FK vs. Eintrach Frankfurt – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. Juventus vs. Benfica – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. Newcastle vs. PSV Eindhoven – Disney+ Premium, ESPN 6

3:00 p.m. Chelsea vs. Pafos FC – Disney+ Premium, ESPN 3

3:00 p.m. Bayern Munich vs. Saint-Gilloise – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. Atalanta vs. Athletic Club – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. O. Marsella vs. Liverpool – Disney+ Premium, ESPN 5

3:00 p.m. Slavia Praga vs. Barcelona – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Carioca Serie A – Brasil

7:30 p.m. Flamengo vs. Vasco da Gama – Flamengo TV YouTube


Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

3:00 p.m. Stoke City vs. Middlesbrough – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa Argentina

7:15 p.m. Argentinos Juniors vs. Midland – TyC Sports


Partidos de hoy, Serie Río de La Plata

7:00 p.m. Peñarol vs. Colo Colo – Disney+ Premium, ESPN


