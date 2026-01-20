Champions League: Galatasaray se enfrenta ante la visita Atlético de Madrid por la fecha 7

Galatasaray y Atlético de Madrid se enfrentan en el estadio Rams Park, con el arbitraje de István Kovács. El duelo se jugará mañana desde las 12:45 horas.

Así llegan Galatasaray y Atlético de Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions

Galatasaray busca levantarse de su derrota ante Mónaco en el Stade Louis II. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 7 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Atlético de Madrid derrotó 3-2 a PSV. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 13 goles y le marcaron 9 en su arco.

El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 2 de los últimos 2 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2015 - 2016, y Atlético de Madrid lo ganó por 2 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será István Kovács.

Fecha y rival de Galatasaray en el próximo partido de la Champions

Fecha 8: vs Manchester City: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Atlético de Madrid en el próximo partido de la Champions

Fecha 8: vs FK Bodo/Glimt: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Galatasaray y Atlético de Madrid, según país