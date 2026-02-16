Mourinho y su fuerte mensaje al Real Madrid: "Espero eliminarlos de la Champions League"

José Mourinho, técnico de Benfica, no tuvo reparos en decir que le "gustaría eliminar al Real Madrid" en la Champions League.

En conferencia de prensa, previo al partido de este martes, el técnico portugués llenó de elogios a Álvaro Arbeloa, de quien espera que pueda ganar LaLiga.

"(Espero que) Álvaro Arbeloa gane la liga española", indicó en un principio. (Es) un entrenador con mucha capacidad, mucho madridismo y mucha personalidad para entrenar al Real Madrid", complementó.

Luego, al ser consultado sobre un posible regreso al banquillo del club español, aseguró que "con el Real Madrid cero" y recordó que tiene contrato por un año más con el club del Benfica.



Mourinho: "El partido será diferente al de fase liga"

Sobre el partido del martes, y tras la victoria en el último encuentro de la fase liga, Mourinho advirtió de que a nivel táctico el Madrid es un equipo diferente, por lo que el análisis que ha realizado se ha centrado en los últimos encuentros ligueros de los blancos, en los que ha ganado al Valencia y Real Sociedad.



"Me espera un partido diferente. Me he centrado en los partidos contra el Valencia y Real Sociedad, con una mentalidad táctica diferente. Tenemos que jugar como quiero yo y no como quiere el Real Madrid que juguemos nosotros", reflexionó el portugués.



También auguró que "el partido no será un calco" al anterior, disputado el 28 de enero, por lo que esperan "disfrutar" y afrontar el encuentro de ida "con alegría".

