"Ellos mostraron sus fortalezas": Real Madrid y su reacción por jugar otra vez con el Benfica

Palabra oficial. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales y exjugador del Real Madrid, dijo que en la eliminatoria contra el Benfica, previa a los octavos de final de la Champions League, el equipo blanco ha de “enviar el mensaje” de que va “a ganar” desde el partido de ida, sin pensar que la vuelta será en el Santiago Bernabéu.

"Volvemos a Lisboa (tras la derrota del pasado miércoles 4-2). Es curioso porque llevábamos 60 años sin jugar contra ellos y vamos a jugar tres partidos en un mes. Tenemos que conseguir un buen resultado. El otro día hicieron un gran partido y demostraron sus fortalezas. Eso nos tiene que servir para preparar adecuadamente la ida, conseguir un buen resultado y, con el apoyo del Bernabéu clasificarnos para octavos”, dijo en Real Madrid TV.

"Tenemos que afrontar el partido con la idea de intentar ganarlo. Somos un equipo que juega para ganar. Es verdad que hay un segundo partido en nuestro estadio, pero en la ida tenemos que enviar el mensaje y emitir la señal de que vamos a ganar", añadió el directivo del Real Madrid.

Real Madrid ya le apunta a Benfica

Butragueño destacó la calidad de los jugadores de ataque merengue como posible factor diferencial de la eliminatoria.

"Tenemos jugadores en ataque que en cualquier momento pueden resolver el partido y hay que aprovechar esa circunstancia. Hay que tener una defensa sólida, pero sabemos que parte de esta fortaleza está en el ataque y tenemos que aprovecharlo al máximo", aseguró.

Hay que tener en cuenta que la eliminatoria del Real Madrid contra Benfica se disputará el 17 o 18 de febrero -ida- y el 24 o 25 -vuelta-.

"Ahora tenemos dos semanas y eso nos tiene que ayudar para entrenar, recuperar lesionados y descansar. Tenemos que aprovechar este periodo para prepararnos para todo lo que viene. Por supuesto, lo vivimos con la máxima ilusión. Ahora viene todo lo bueno y cada partido puede alejarte o acercarte al título”, declaró Emilio Butragueño.

Por último, agregó que "tenemos que seguir con toda la energía y toda la unidad que hemos tenido. Tenemos mucho talento y ojalá que podamos recuperar a los lesionados. Es una fase decisiva y que Arbeloa pueda contar con casi toda la plantilla sería importantísimo".