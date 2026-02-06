Baja sensible en Real Madrid: Rodrygo se pierde los playoffs de la Champions League contra Benfica

Real Madrid, con su derrota ante Benfica en la última fecha de la fase liga de la Champions League, se quedó con las ganas de llegar a los octavos de final de manera directa, por lo que jugará los playoffs.

Justamente, en esta instancia, chocará nuevamente frente al Benfica. Sin embargo, en dicha eliminatoria el Real Madrid no contará con una de sus principales figuras: el brasilero Rodrygo Goes, quien fue sancionado duramente por las autoridades de la UEFA.

Resulta que el delantero del Real Madrid fue expulsado en el último cotejo contra el cuadro luso por un fuerte reclamo al árbitro y en el máximo ente del fútbol europeo le dieron dos fechas de castigo. Por lo mismo es que no estará ante los portugueses tanto en la ida como en la vuelta.

Ayer me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. Seguiremos unidos y… — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) January 29, 2026

Un Real Madrid sin Rodrygo

Según el reporte del referí Davide Massa, el internacional con la Selección de Brasil usó un "lenguaje abusivo", por lo que le mostró la tarjeta roja.

Tras su expulsión, el también exfutbolista del Santos de Brasil usó sus redes sociales para disculparse por su actitud en el Estadio da Luz, ubicado en Lisboa.

"Me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias", dijo Rodrygo por medio de X.

Además, agregó que "Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. Seguiremos unidos y luchando por este escudo y por esta Champions".

Rodrygo es duda en LaLiga

De otro lado, Rodrygo presenta una sobrecarga muscular y no se ha entrenado con normalidad este viernes en la ciudad deportiva de Valdebabas.

Así, el delantero es duda para lo que será el partido de este domingo contra el Valencia de visitante en Mestalla. Los merengues son segundos en la tabla de posiciones de LaLiga con 54 puntos, a solo una unidad del líder Barcelona.