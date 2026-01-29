Sorteo de los playoffs de Champions League: ¿a qué hora empieza y dónde ver EN VIVO los emparejamientos?

Equipos inéditos, aunque no se esperan sorpresas. Este viernes 30 de enero se llevará a cabo el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025-2026, instancia que tendrá a equipos que, tranquilamente, pudieron estar en el top 8 del torneo.

PSG, último campeón del torneo, Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid y Juventus son algunos de los equipos que deberán jugar la repesca para tentar un boleto en los octavos de final. Y, de hecho, son los favoritos para acceder a esta instancia.

De acuerdo con la UEFA, los clubes serán emparejados en función de su posición final en la fase liga. Es decir, de la posición nueve a la 16 serán los cabezas de serie, mientras que los de la posición 17 a la 24 serán los no cabezas de serie.

Así, los equipos que quedaron en el puesto 9 y 10 jugarán con los que quedaron en el 23 o 24, siguiente de manera progresiva la ecuación.

Equipos clasificados a los playoffs de Champions League 2025-26



Los equipos clasificados a los playoffs de la Champions League 2025-2026 son los siguientes:

Real Madrid

Inter

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Leverkusen

Dortmund

Olympiacos

Brujas

Galatasaray

Monaco

Qarabag

Bodo/Glimt

Benfica

¿Cuándo y dónde es el sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26?



El sorteo de los playoffs de la Champions League 2025-2026 se llevará a cabo este viernes 30 de enero en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

¿A qué hora inicia el sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26 en vivo?



En Perú, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 6:00 a.m.

En Colombia, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 6:00 a.m.

En Ecuador, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 6:00 a.m.

En Bolivia, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 7:00 a.m.

En Venezuela, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 7:00 a.m.

En Chile, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 8:00 a.m.

En Argentina, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 8:00 a.m.

En Brasil, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 8:00 a.m.

En Paraguay, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 8:00 a.m.

En Uruguay, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 8:00 a.m.

En México, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 5:00 a.m.

En España, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 12:00 p.m.

En Inglaterra, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 11:00 a.m.



Bombos del sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26



Cabezas de serie



Real Madrid

Inter de Milan

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Leverkusen

No cabezas de serie

Borussia Dortmund

Olympiacos

Brujas

Galatasaray

Monaco



Qarabağ

Bodø/Glimt

Benfica

¿Dónde ver el sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26 en vivo?

El sorteo de los playoffs de la Champions League se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+ y por la página web de la UEFA.