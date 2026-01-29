Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Sorteo de los playoffs de Champions League: ¿a qué hora empieza y dónde ver EN VIVO los emparejamientos?

Sorteo de los playoffs de Champions League:
Sorteo de los playoffs de Champions League: | Fuente: EFE | Fotógrafo: JOSE SENA GOULAO
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Este viernes 30 de enero se llevará a cabo el sorteo de los playoffs de la Champions League. Conoce a qué hora se llevará a cabo y dónde verlo EN VIVO.

Equipos inéditos, aunque no se esperan sorpresas. Este viernes 30 de enero se llevará a cabo el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025-2026, instancia que tendrá a equipos que, tranquilamente, pudieron estar en el top 8 del torneo.

PSG, último campeón del torneo, Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid y Juventus son algunos de los equipos que deberán jugar la repesca para tentar un boleto en los octavos de final. Y, de hecho, son los favoritos para acceder a esta instancia.

De acuerdo con la UEFA, los clubes serán emparejados en función de su posición final en la fase liga. Es decir, de la posición nueve a la 16 serán los cabezas de serie, mientras que los de la posición 17 a la 24 serán los no cabezas de serie.  

Así, los equipos que quedaron en el puesto 9 y 10 jugarán con los que quedaron en el 23 o 24, siguiente de manera progresiva la ecuación.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Equipos clasificados a los playoffs de Champions League 2025-26

Los equipos clasificados a los playoffs de la Champions League 2025-2026 son los siguientes: 

  • Real Madrid
  • Inter
  • PSG
  • Newcastle
  • Juventus
  • Atlético de Madrid
  • Atalanta
  • Leverkusen
  • Dortmund
  • Olympiacos
  • Brujas
  • Galatasaray
  • Monaco
  • Qarabag
  • Bodo/Glimt
  • Benfica

¿Cuándo y dónde es el sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26?

El sorteo de los playoffs de la Champions League 2025-2026 se llevará a cabo este viernes 30 de enero en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. 

¿A qué hora inicia el sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26 en vivo?

  • En Perú, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 6:00 a.m. 
  • En Colombia, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 6:00 a.m. 
  • En Ecuador, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 6:00 a.m. 
  • En Bolivia, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 7:00 a.m. 
  • En Venezuela, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 7:00 a.m. 
  • En Chile, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 8:00 a.m. 
  • En Argentina, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 8:00 a.m. 
  • En Brasil, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 8:00 a.m. 
  • En Paraguay, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 8:00 a.m. 
  • En Uruguay, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 8:00 a.m. 
  • En México, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 5:00 a.m. 
  • En España, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Inglaterra, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 11:00 a.m. 

Bombos del sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26

Cabezas de serie

  • Real Madrid 
  • Inter de Milan
  • PSG
  • Newcastle
  • Juventus
  • Atlético de Madrid 
  • Atalanta 
  • Leverkusen 

No cabezas de serie

  • Borussia Dortmund
  • Olympiacos
  • Brujas
  • Galatasaray
  • Monaco
  • Qarabağ
  • Bodø/Glimt
  • Benfica

¿Dónde ver el sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26 en vivo?

El sorteo de los playoffs de la Champions League se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+ y por la página web de la UEFA.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Tags
Champions League Real Madrid PSG

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Champions League

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA