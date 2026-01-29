Sorteo de los playoffs de Champions League: ¿a qué hora empieza y dónde ver EN VIVO los emparejamientos?

Equipos inéditos, aunque no se esperan sorpresas. Este viernes 30 de enero se llevará a cabo el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025-2026, instancia que tendrá a equipos que, tranquilamente, pudieron estar en el top 8 del torneo.
PSG, último campeón del torneo, Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid y Juventus son algunos de los equipos que deberán jugar la repesca para tentar un boleto en los octavos de final. Y, de hecho, son los favoritos para acceder a esta instancia.
De acuerdo con la UEFA, los clubes serán emparejados en función de su posición final en la fase liga. Es decir, de la posición nueve a la 16 serán los cabezas de serie, mientras que los de la posición 17 a la 24 serán los no cabezas de serie.
Así, los equipos que quedaron en el puesto 9 y 10 jugarán con los que quedaron en el 23 o 24, siguiente de manera progresiva la ecuación.
Equipos clasificados a los playoffs de Champions League 2025-26
Los equipos clasificados a los playoffs de la Champions League 2025-2026 son los siguientes:
- Real Madrid
- Inter
- PSG
- Newcastle
- Juventus
- Atlético de Madrid
- Atalanta
- Leverkusen
- Dortmund
- Olympiacos
- Brujas
- Galatasaray
- Monaco
- Qarabag
- Bodo/Glimt
- Benfica
¿Cuándo y dónde es el sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26?
El sorteo de los playoffs de la Champions League 2025-2026 se llevará a cabo este viernes 30 de enero en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.
¿A qué hora inicia el sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26 en vivo?
- En Perú, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 6:00 a.m.
- En Colombia, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 6:00 a.m.
- En Ecuador, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 6:00 a.m.
- En Bolivia, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 7:00 a.m.
- En Venezuela, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 7:00 a.m.
- En Chile, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 8:00 a.m.
- En Argentina, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 8:00 a.m.
- En Brasil, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 8:00 a.m.
- En Paraguay, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 8:00 a.m.
- En Uruguay, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 8:00 a.m.
- En México, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 5:00 a.m.
- En España, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 12:00 p.m.
- En Inglaterra, el sorteo de los playoffs de la Champions League comienza a las 11:00 a.m.
Bombos del sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26
Cabezas de serie
- Real Madrid
- Inter de Milan
- PSG
- Newcastle
- Juventus
- Atlético de Madrid
- Atalanta
- Leverkusen
No cabezas de serie
- Borussia Dortmund
- Olympiacos
- Brujas
- Galatasaray
- Monaco
- Qarabağ
- Bodø/Glimt
- Benfica
¿Dónde ver el sorteo de los playoffs de Champions League 2025-26 en vivo?
El sorteo de los playoffs de la Champions League se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+ y por la página web de la UEFA.