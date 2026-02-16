¿Lo defendió? 'Puma' Carranza dio su versión del por qué Paolo Guerrero no pateó el penal ante 2 de Mayo

Paolo Guerrero, al igual que Alianza Lima, no atraviesa un buen momento futbolístico. El delantero de 42 años acabó como uno de los señalados tras la eliminación del cuadro blanquiazul ante 2 de Mayo de Paraguay por la Copa Libertadores 2026.



Alianza perdió un penal ante 2 de Mayo luego que Eryc Castillo falló desde los doce pasos. Generalmente, el encargado de los penales es Paolo Guerrero, que esta vez, le dio la oportunidad al ecuatoriano. Esta decisión generó una serie de críticas contra el 'Depredador'.

Al respecto. José 'Puma' Carranza dio su opinión sobre por qué Paolo Guerrero no ejecutó el penal que pudo cambiar la historia a favor de Alianza en la Copa.

"He visto que él se la está comiendo y eso es bueno. Veo que su compañero no estaba pasando un buen momento en el partido y seguro le dijo para patear y gane confianza", señaló en el podcast 'La Interna'.

"Paolo es tranquilo, sereno y entendió. Nosotros hemos jugado en la cancha y yo he visto el penal que pateó en la Copa América o en Eliminatorias. Paolo está defendiendo a Castillo", culminó el ídolo de Universitario.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras no patear el penal?

Paolo Guerrero aseguró que no tenía confianza en este momento clave del partido ante 2 de Mayo. "No me sentía con confianza, asumo la responsabilidad. La culpa es mía por no patear el penal. Venía con un poco de desgaste", señaló a los medios.

Sobre la eliminación de Alianza, sostuvo que "es duro. No supimos manejar el resultado, no supimos manejar la ventaja. Rápidamente vino el penal que nos complicó".

"Esperábamos revertir lo que pasó en Paraguay y fue muy duro. Tenemos una temporada por delante y debemos levantar la cabeza", culminó.